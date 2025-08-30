¡Prepárate! El primer frente frío dejará lluvias y descenso de la temperatura durante el regreso a clases en estos estados

En su simbología de pronósticos, el Meteorológico Nacional señala la cercanía de un frente frío a México.

MÉXICO.- Un frente frío estará aproximándose a México, prácticamente entre agosto y septiembre, de hecho, su llegada podría coincidir con el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Te recomendamos aprovechar los últimos días de agosto, disfrutar del fin de semana y poco a poco prepárate para recibir información cada vez más frecuente de sistemas frontales.

¿Cuándo podría llegar el frente frío 1?

​Aunque hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha compartido información sobre el número total de frentes fríos que están previstos para la temporada 2025-2026, en su Pronóstico Extendido a 96 Horas, señala la cercanía de un frente frío a la zona noreste de México para el cierre de agosto.

En el mapa de pronóstico con fecha del sábado 30 de agosto, se observa una línea azul que representa un sistema frontal cercano a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

«Durante el domingo, se pronostica la aproximación de un sistema frontal al noreste de México, lo que propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región».

Se espera que sean los restos del que podría ser el primer frente frío de la temporada los que reduzcan ligeramente las temperaturas y dejen lluvias ligeras el 1 de septiembre, al tiempo que estaría disipándose en esa zona del país, es decir, los efectos serían rápidos y especialmente en el noreste.

Antes de la posible llegada del sistema frontal, México mantendrá los pronósticos de lluvias en el centro, occidente, oriente, sur y sureste, al mismo tiempo que un anticiclón devolverá los días cálidos con temperaturas de 36 a 40 grados precisamente en los municipios de la región noreste, lugar al que llegaría el primer frente frío.

De jueves a sábado, el SMN prevé que tanto el monzón mexicano, así como los canales de baja presión y ondas tropicales, ocasionen lluvias con tormentas en diferentes zonas del país.

Además, señaló que una nueva onda tropical se desplazará sobre la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en dicha área, además de Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

¿Cuándo inicia la temporada de frío?

Aunque existe una fecha oficial del inicio del invierno, no hay un día que precise el inicio de los días fríos de tiempo completo, este cambio de temperaturas es gradual a partir de la llegada del otoño, el cual comenzará pronto, el 22 de septiembre.

