PROFECO revela que este es el peor gimnasio de México, tiene muchas quejas; en CdVictoria Tamaulipas hay una sucursal:

MÉXICO.- Si lo que buscas es ejercitarte por salud, aspecto, estilo de vida o sea cual sea tu objetivo, siempre debes analizar desde tus posibilidades y lo que te ofrecen las diferentes opciones de los gimnasios, centros deportivos y culturales o incluso el entrenamiento en casa.
Para eso hoy te contamos todo lo que debes evaluar antes de inscribirte, iniciar con tu rutina o plan de entrenamiento, así estarás mejor preparado y ahorrarás mucho tiempo, dinero y es más posible que logres tus objetivos. Ya que en la mayoría de las ocasiones el abandono a las actividades físicas regulares es el resultado de una mala adaptación a nuestra rutina y circunstancias individuales.
¿En qué debo fijarme entonces?
Los aspectos más relevantes que debes evaluar antes de elegir tu lugar de entrenamiento son los siguientes:
-Cercanía a tus rutas habituales, como lo es tu lugar de trabajo o tu hogar.
-La cantidad de dinero contemplada con esta finalidad, es decir la inscripción y mensualidades entre algunos otros gastos como estacionamiento u otros (procura incluir en ello, los gastos traslado y otros que puedan surgir como tus cambios de dieta, complementos o suplementos alimenticios)
-Contempla siempre los beneficios que te ofrece el club, busca siempre entrenadores o instructores que cuentan con estudios suficientes para poder apoyarte en todo tu proceso y de preferencia que estén especializados o bien experimentados en tus objetivos, es decir, si lo que te gusta es bailar, procura buscar al profesional adecuado y no cambies tus gustos creyendo que no lograrás tus objetivos, ya que esto depende más de la guía y acompañamiento adecuados además de tu buena alimentación y compromiso con el plan de entrenamiento.
-Prueba siempre los métodos más económicos y ve aumentando tu rango progresivamente dependiendo de qué tan funcional resulta para ti, es decir, puedes comenzar acercándote a los centros comunitarios o de desarrollo social como lo son Pilares y otros, ya que en estos regularmente el personal suele estar muy bien capacitado y es bastante económico. También puedes optar por ver videos en YouTube, pero siempre será preferible que vayas de la mano con un profesional.
Prioriza siempre tu salud y bienestar, siempre ten desconfianza de aquel club, entrenador o instructor en el que no te consulten a tu llegada, tu historial médico, objetivos y otros datos de suma relevancia que permitirán conocer tu estado actual y llevarte justo a donde deseas con la menor cantidad de riesgos de lesiones y con el enfoque adecuado permitiendo un entrenamiento que no desgaste y que cause en ti el cambio que has buscado.
Los peores gimnasios según Profeco
Catalogar como peor o mejor algún club o gimnasio, siempre dependerá de la experiencia personal y otros factores, sin embargo, los números hablan por sí solos, la Profeco nos comparte cuáles son los gimnasios con mayores quejas reportadas los cuales te enlistamos a continuación:
- Smart fit, liderando la lista con 533 quejas reportadas ante la Profeco en un periodo comprendido entre el 2018 y el 2023.
- Energy Fitness México, en segundo lugar con 290 quejas reportadas, sin embargo estas quejas tuvieron un 99% de conciliación, es decir que en caso de algún problema, resulta tan difícil llegar a un acuerdo con esta empresa.
- Sports world, en tercer lugar con 435 quejas reportadas en el mismo periodo, siendo uno de los más costosos del mercado esperaríamos un mejor trato al cliente, sin embargo según la Profeco esta empresa nos deja mucho que desear.
Para tu consideración
Recuerda que tú tienes la última palabra, siempre será importante lo que tú desees y ningún objetivo resulta ridículo ni inalcanzable, puedes llegar a lograr los objetivos que te propongas si esto va aunado a una guía profesional como nutriólogos especializados y entrenadores certificados, además de un compromiso total con tu dieta y entrenamiento.
Recuerda que ningún tipo de clase o entrenamiento, es inferior, que todos fuimos novatos en algo y lo que piensen o hagan las otras personas, no debe definir los ánimos que tengas para seguir asistiendo a tu club favorito.
Busca siempre espacios en los que te sientas seguro o segura, comprendido verdaderamente apoyado y respetado, esto te garantizará una tasa muy baja de abandono, además de que esto podría ayudarte a sentirte más pleno con este nuevo estilo de vida o si no es algo nuevo para ti, seguro que apoyará una ruta de mayor crecimiento y bienestar.
CON INFORMACIÓN DE ENSÉÑAME DE CIENCIA.