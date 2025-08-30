PROFECO revela que este es el peor gimnasio de México, tiene muchas quejas; en CdVictoria Tamaulipas hay una sucursal:

MÉXICO.- Si lo que buscas es ejercitarte por salud, aspecto, estilo de vida o sea cual sea tu objetivo, siempre debes analizar desde tus posibilidades y lo que te ofrecen las diferentes opciones de los gimnasios, centros deportivos y culturales o incluso el entrenamiento en casa.

Para eso hoy te contamos todo lo que debes evaluar antes de inscribirte, iniciar con tu rutina o plan de entrenamiento, así estarás mejor preparado y ahorrarás mucho tiempo, dinero y es más posible que logres tus objetivos. Ya que en la mayoría de las ocasiones el abandono a las actividades físicas regulares es el resultado de una mala adaptación a nuestra rutina y circunstancias individuales.

¿En qué debo fijarme entonces?

Los aspectos más relevantes que debes evaluar antes de elegir tu lugar de entrenamiento son los siguientes:

-Cercanía a tus rutas habituales, como lo es tu lugar de trabajo o tu hogar.

-La cantidad de dinero contemplada con esta finalidad, es decir la inscripción y mensualidades entre algunos otros gastos como estacionamiento u otros (procura incluir en ello, los gastos traslado y otros que puedan surgir como tus cambios de dieta, complementos o suplementos alimenticios)

-Contempla siempre los beneficios que te ofrece el club, busca siempre entrenadores o instructores que cuentan con estudios suficientes para poder apoyarte en todo tu proceso y de preferencia que estén especializados o bien experimentados en tus objetivos, es decir, si lo que te gusta es bailar, procura buscar al profesional adecuado y no cambies tus gustos creyendo que no lograrás tus objetivos, ya que esto depende más de la guía y acompañamiento adecuados además de tu buena alimentación y compromiso con el plan de entrenamiento.

-Prueba siempre los métodos más económicos y ve aumentando tu rango progresivamente dependiendo de qué tan funcional resulta para ti, es decir, puedes comenzar acercándote a los centros comunitarios o de desarrollo social como lo son Pilares y otros, ya que en estos regularmente el personal suele estar muy bien capacitado y es bastante económico. También puedes optar por ver videos en YouTube, pero siempre será preferible que vayas de la mano con un profesional.