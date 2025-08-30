Si tu teléfono no para de sonar todo el día, estos son los pasos a seguir para que dejes de recibir llamadas publicitarias

MÉXICO.- ¿Estás cansado de recibir llamadas todos los días?, pues la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene una herramienta llamada Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) para proteger tu privacidad y evitar que usen tus datos para llamadas publicitarias y te ofrezcan productos o servicios.

Con el REPEP solo debes registrar tu número para que ya no recibas más llamadas donde te ofrezcan productos o servicios, aquí te decimos paso a paso cómo hacerlo y en que casos no aplica.

Pasos para dejar de recibir llamadas publicitarias

El REPEP permite inscribir números de teléfono fijos y móviles de forma gratuita y puedes hacerlo siguiendo estos pasos:

Desde CDMX, Guadalajara y Monterrey marca al 96 28 00 00

Desde el resto del país al 800 96 28 000 o al 01 800 962 8000

Es importante destacar que debes llamar desde el número que deseas inscribir.

También puedes hacer el registro en línea:

Ingresa al siguiente enlace

Completa el formulario con tu número de teléfono y la extensión si aplica

Selecciona los sectores de los que no quieres recibir publicidad

Puedes hacerlo las 24 horas los 365 días del año y una vez que realices el registro tu número quedará protegido durante 30 días naturales.

Casos para los que no aplica el REPEP

Cabe destacar que hay ciertas excepciones pues no recibirás llamadas publicitarias pero si de organizaciones políticas, instituciones de beneficencia, encuestadores, gestores de cobranza y personas que no vendan productos o servicios.

¿Las llamadas de despachos de cobranza son ilegales?

De acuerdo con la Profeco los despachos de cobranza te pueden llamar en días hábiles, es decir de lunes a viernes entre las 07:00 y las 22:00 horas; sin embargo, si consideras vulnerados tus derechos y te hostigan puedes presentar una queja en cualquiera de las sucursales de la entidad comercial o en la Procuraduría Federal del Consumidor.

Deberás proporcionar la siguiente información:

Nombre del cliente

Nombre del despacho de cobranza

Dirección, correo y número de teléfono del deudor

Motivo de la queja

Relación sucinta de los derechos

Aportación de pruebas en caso de tenerlas

Domicilio de la entidad comercial en caso de tenerla

¿Qué hacer si sigo recibiendo llamadas publicitarias?

En caso de que a pesar de haber hecho el registro sigas recibiendo llamadas publicitarias puedes realizar una denuncia ante la Profeco.

CON INFORMACIÓN DE ADN 40.