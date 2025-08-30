Tamaulipas apuesta por impulsar producción de carbón vegetal

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, explicó que la planta instalada en Victoria arrancará con una capacidad de 200 toneladas mensuales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Lo que por décadas fue una actividad primaria marcada por la venta a granel, hoy comienza a transformarse en una cadena productiva formal y con valor agregado.

Con la puesta en marcha de la empacadora de carbón vegetal “El Bernal”, el Gobierno de Tamaulipas busca duplicar la producción y abrir nuevas oportunidades de mercado para cientos de productores forestales.

El secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, explicó que la planta instalada en Victoria arrancará con una capacidad de 200 toneladas mensuales, pero con miras a llegar a 400 toneladas en 2026.

“El objetivo es que las y los productores reciban un precio justo y estable durante todo el año, bajo un esquema de explotación sustentable”, puntualizó.

La estrategia no solo se concentra en el volumen, sino en la organización.

Y es que el funcionario detalló que se trabaja en la constitución legal de los productores y en servicios que aseguren la compra de su producto, además de garantizar procesos certificados que abran la puerta a mercados nacionales e internacionales.

Este proyecto se impulsa de manera intersecretarial, con la Oficina del Gobernador a la cabeza, y con el respaldo de la Secretaría de Economía y la Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas.

Varela Flores destacó que incluso ya existen pláticas con clientes en México y Estados Unidos interesados en adquirir el carbón tamaulipeco bajo la marca registrada “El Bernal”.

Con este paso, Tamaulipas busca dejar atrás el rezago de un sector tradicional y convertir al carbón vegetal en un producto competitivo, sustentable y con identidad propia, capaz de llevar el sello del estado más allá de sus fronteras.

Por. Antonio H. Mandujano