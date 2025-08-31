1846: Los Yankees invaden Camargo

Fundada en 1749 por José de Escandón, la ciudad fronteriza de Camargo ha sido escenario de episodios decisivos en la historia de Tamaulipas y del país: invasiones extranjeras, luchas republicanas, movimientos revolucionarios y personajes que dejaron huella, como Macedonio Rodríguez de la Garza

La ciudad fronteriza de Camargo fue fundada el 5 de marzo de 1749 por José de Escandón, Conde de Sierra Gorda, dentro de su plan colonizador de la costa del Seno Mexicano, bajo la advocación de Santa Ana.

En 1750, un misionero franciscano del Colegio Apostólico de Guadalupe de Zacatecas, encargado de la misión de Laredo, construyó el templo de la villa. Para 1757, Camargo contaba con 637 habitantes, gobernados en lo político y militar por Blas María de la Garza y, en lo espiritual, por un religioso del Colegio de Guadalupe. Sus casas eran de las mejores del Nuevo Santander, construidas en adobe y zacate; dos de ellas de cal y canto. Sin embargo, el templo aún era modesto. La economía de los colonos se sustentaba en la ganadería y el comercio de la sal con provincias fronterizas.

En tiempos de Antonio Canales Rosillo

El 23 de junio de 1844, el general Adrián Woll, jefe de la primera Brigada del Norte, acusó al coronel Antonio Canales, comandante militar de Camargo, de deserción tras ausentarse ante la llegada de fuerzas del supremo gobierno. Testigos respaldaron la acusación, pero tiempo después el presidente ordenó permitir a Canales trasladarse libremente a la Ciudad de México, donde finalmente fue absuelto.

La llegada de los estadounidenses

En agosto de 1846, durante la guerra con Estados Unidos, las tropas invasoras ocuparon Camargo tras tomar Reynosa. El 13 de julio arribaron en dos embarcaciones, con alrededor de 200 infantes, sumándose posteriormente caballería y otros destacamentos en camino hacia Monterrey. La prensa mexicana de la época clamaba por un escarmiento contra “los infames invasores”.

El arancel Ávalos

El 23 de noviembre de 1853, el ayuntamiento de Camargo discutió los riesgos de invasiones y restricciones comerciales. Se resolvió solicitar mayor libertad en el comercio y apoyo al gobierno federal, destacando la necesidad de proteger la economía agrícola y mercantil de los pobladores de la frontera.

La batalla de Santa Gertrudis

El 16 de junio de 1866, en las Lomas de Santa Gertrudis, Camargo fue escenario de una batalla decisiva entre republicanos e imperialistas. Las fuerzas de Mariano Escobedo, con 5 mil hombres, enfrentaron a 2,200 soldados de Feliciano Olvera, entre ellos austríacos y conservadores mexicanos.

El triunfo republicano fortaleció la moral juarista y fue clave para el derrocamiento del Imperio de Maximiliano. Participaron destacados jefes como Sóstenes Rocha, Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo y el camarguense Macedonio Rodríguez de la Garza.

La tradición oral recuerda discusiones entre los generales Servando Canales y Escobedo, quienes incluso intercambiaron fuertes palabras antes del combate, anécdota que ilustra el carácter de aquellos tiempos.

Pobreza y violencia en la república restaurada

En enero de 1869, el periódico local La Hoja Liberal de Camargo relataba que el mercado estaba bien surtido de mercancías, salvo de un bien esencial: el dinero. Años después, en 1879, un asalto en el camino entre rancherías y la ciudad dejó dos muertos y un herido, reflejo de la inseguridad que aquejaba la zona.

Años de revolución

En mayo de 1911, circuló la noticia de que el cabecilla Celedonio Villarreal se dirigía hacia Camargo, lo que causó alarma en la guarnición. Ese mismo año, se reportó la presencia de grupos magonistas en ranchos cercanos al río Bravo.

En 1913, tras la caída de Matamoros, tropas revolucionarias ocuparon Camargo. Sin embargo, al no consolidar el control, Francisco J. Múgica ordenó destruir la vía férrea hacia Los Aldamas para evitar refuerzos federales.

El carrancismo y la agitación local

En mayo de 1917, el capitán Pablo S. Villarreal informó que el capitán Ramón Reyna había tomado el palacio municipal de Camargo, exigiendo la destitución de autoridades y exaltando al pueblo. El gobernador comunicó la situación a Venustiano Carranza para recibir instrucciones.

Por Marvin Huerta Márquez

Expreso-La Razón