Así ayuda el alimento húmedo a los gatos

Además de aportar nutrientes importantes a tu michi, el alimento húmedo es una gran opción para mantenerlo hidratado

MÉXICO.- Cada vez más personas tienen a uno, o varios, michis en su vida. Y si bien se conoce que son mascotas cuyos cuidados son relativamente menos intensivos que con otras mascotas, mantener su bienestar es una obligación para quienes deciden sumar uno a su familia.

Una de las máximas preocupaciones de los amantes de los gatos es mantener una alimentación ordenada para ellos, misma que no solo los satisfaga, sino que les ayude a mantener una buena salud a lo largo de su vida.

“Los gatos tienden a tener de repente problemas renales porque se les olvida naturalmente tomar agua. Entonces, nos ayuda mucho que dentro de sus dietas puedan incluir el alimento húmedo para poder soportar también la parte de hidratación. “El alimento húmedo ayuda a que se hidraten si es que no toman agua de manera común. Además, son muy especiales para los requerimientos nutricionales, sobre todo son carnívoros y necesitan proteínas de origen animal como primer ingrediente para poder cubrir requerimientos esenciales”, explica, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Joel García, jefe de veterinarios de Nestlé Purina México.

¿Cada cuanto debo darle alimento húmedo a mi gato?

Si tienes un gatito sabes lo especiales que son para sus cosas, y la alimentación no es la excepción. Suelen elegir sus comidas favoritas y también exigirlas cuando llega el momento de sus alimentos.

“Los gatos son muy especiales para el tema del gusto y del sabor, entonces, por eso se juega con sabores, con texturas para que el gato que que es tan especial en el consumo lo pueda le pueda gustar. “El tema del alimento húmedo es esencial para la hidratación y es un punto clave en el gato, porque si ellos no se hidratan de manera constante, esto más adelante te puede dar algunos padecimientos como un problema urinario, que es supercomún en los gatos de uno a 7 años”, explica García.

La inclusión de alimentos húmedos, que pueden ser lo mismo enlatados que carne hervida y preparada para ellos, puede complementar a la perfección las croquetas que habitualmente se sirven a los gatitos.

“Hay personas que basan la nutrición completa en puro alimento húmedo. Entonces, puedes puedes hacer eso: todos los días en cada comida o bien puedes mezclar con alimento seco. las croquetas y así está balanceado”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.