Aumentan los accidentes en moto; regresa operativo

El operativo Moto Segura se ha reforzado para el uso del Casco, y que tengan la documentación en regla, en promedio al día se recogen de 10 a 12 motos por incumplir con dichas disposiciones

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de que en las últimas semanas han ido en aumento los accidentes en motocicletas, en la capital del estado, el operativo Moto Segura se ha reforzado para el uso del Casco, y que tengan la documentación en regla, en promedio al día se recogen de 10 a 12 motos por incumplir con dichas disposiciones que sirven para proteger la integridad fisca de los propios conductores.

La dirección municipal de Tránsito y Vialidad de Victoria, confirmó que cada fin de semana se reportan en promedio 8 accidentes de motos, por lo que los accidentes han ido al alza, y se sigue trabajando con la prevención, el operativo de Moto Segura es todos los días en coordinación con la guardia estatal, es de lunes a domingo, y este se enfoca sobre todo al uso de casco.

“Por día son recogidas un promedio de 12 motocicletas y por semana son más de 70 las que son llevadas al corralón, en su mayoría son recogidas por sus propietarios ya que la multa no es muy alta, lo que tratamos de hacer es que adquieran conciencia sobre el uso del casco al conducir, el mayor número de infracciones a motociclistas es por falta de casco, así como de documentos de la unidad” dijo José Luis Arroyo, coordinador operativo de Transito.

Reveló que resultado del operativo Moto Segura por mes salen de 1 a 2 motocicletas con reporte de robos, y guardia estatal las turna a fiscalía junto con los conductores que por lo general son hombres, pocas veces son mujeres en esas condiciones.

Actualmente hay un promedio entre 50 a 60 motocicletas en los tres corralones, que no las han recogido aun, las van recogiendo conforme pasan los días ya que la multa son 500 pesos del arrastre de la grúa, y de la falta de documentos son 260 pesos de infracción, por eso es que la gran mayoría recuperan si unidad, lo que nosotros queremos es que los conductores de motos usen el casco, se les quita una a dos veces, y ya la gente entiende que deben usar el casco para en caso de accidente el impacto sea menor.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO LA RAZÓN

