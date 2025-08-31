Cambian 4 kilómetros de cableado de cobre por aluminio para frenar robos en Ciudad Victoria

El titular de la dependencia, Carlos Charles Ortiz, informó que hasta el momento se han cambiado entre 4,000 y 4,100 metros lineales de cableado

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de frenar el robo de cable de alumbrado público, la Secretaría de Servicios Públicos de Victoria emprendió un programa de sustitución de cobre por aluminio en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Carlos Charles Ortiz, informó que hasta el momento se han cambiado entre 4,000 y 4,100 metros lineales de cableado, lo que representa un avance significativo en la estrategia para reducir las pérdidas económicas y garantizar la iluminación en colonias y avenidas principales.

Explicó que el aluminio, a diferencia del cobre, carece de valor en el mercado negro, lo que disminuye el interés de los delincuentes en sustraerlo. Con esta medida se busca mantener en funcionamiento el sistema de alumbrado público y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Entre las zonas atendidas destacan la avenida La Paz y el bulevar Sulaimán, donde los robos habían afectado seriamente la iluminación. El funcionario señaló que recientemente también se recuperó por completo la avenida 16, que ahora se encuentra nuevamente iluminada.

Charles Ortiz reconoció que los robos de cable aún se presentan en algunos puntos de la capital, sin embargo, el reemplazo por aluminio ha permitido responder de manera más rápida y efectiva a la problemática, evitando que amplias áreas queden a oscuras durante largos periodos.

Finalmente, destacó que esta estrategia forma parte de un plan integral de mantenimiento del alumbrado público, con el cual se busca garantizar vialidades seguras y reducir los espacios que puedan ser aprovechados por la delincuencia.

Por Raúl López García