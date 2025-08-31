Fuego calcina carro en Madero

La unidad fue declarada pérdida total.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un auto compacto quedó calcinado por un incendio, ocurrido la tarde del domingo en la zona norte de ciudad Madero.

El siniestro tuvo lugar en la calle Quinta Avenida de la colonia Monte Verde.

El coche afectado es un Chevy en color rojo que estaba estacionado.

Residentes del sector se percataron que la unidad estaba en llamas, mismas que avanzaban rápidamente.

Llamaron al número de emergencias para que enviaran a bomberos municipales.

Personal de esa corporación así como de Protección Civil llegaron en pocos minutos para atender la emergencia.

Lanzaron una gran cantidad de agua hacia el vehículo para sofocar el voraz incendio.

Momentos después consiguieron controlar la situación.

Por. Benigno Solís/La Razón