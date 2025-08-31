La Casa del Arte, Una Memoria Viva: David Celestinos, Ramón García Zurita, El Dr. Norberto Treviño Zapata

Nota:. El presente texto forma parte de la biografía del muralista Ramón García Zurita, por mi escrita.

En 1959, en Cd. Victoria, Tamaulipas, David Celestinos Isacs, presenta al Dr. Norberto Treviño Zapata, gobernador del estado, el plan de formación de una escuela de artes plásticas. El 12 de enero de 1959, el gobernador, inaugura los cursos de iniciacion de las artes plásticas, que finalizaron en diciembre de ese mismo año. En enero de 1960, se establece en.un.local de la calle Morelos 14, la primera escuela de artes plásticas de la ciudad, que se amplía con nuevas enseñanzas de arte aplicado. Además de las que se tenían, impartiendo talleres de dibujo, pintura, escultura, grabado, cerámica y textiles. Y se proponía como finalidades lo siguiente:

1- Enseñanza, formación de artistas y artesanos.

2- Divulgación de las artes plásticas y artes aplicadas..

3- Creación de un taller de producción y venta.

4- Cooperar en la educación cultural del estado.

En este fructífero ambiente propiciado por y David Celestinos, A quien más tarde se incorporaría García Zurita a invitación de Celestinos que lo trajo de Tampico.

Conjuntamente fundan el tabloide «Matices», que se convertirá en vocero de los trabajadores de la cultura, ( 1961).En Matices Garcia Zurita sacara su aguda veta intelectual y su capacidad de observación sobre la pintura y la cultura nacional y universal. En 1961 inicia su mural en Palacio de Gobierno, «Tamaulipas Histórico», obra que en su primera, etapa se inauguró en 1962. Que comprende las escalinatas del oriente y poniente del edificio de gobierno.

En la escalera oriente se inicia la compleja composición con las dificultades inherentes de su arquitectura. Lis primeros asentamientos indigenas, la Conquista, la Colonia, la Independencia, y la Reforma. Son los grandes temas que aborda el artista en esta amplia superficie, que arranca desde el mezzanine hasta el tercer piso del edificio.

Fue un año productivo en el que el artista integra a la vida cultural de Ciudad Victoria y el Estado. En 1962, a la partida de David Celestinos Isacs a la Ciudad de Mexico, Garcia Zurita es nombrado director de la Institución. Sus instalaciones del 14 Morelos pasan al antiguo edificio de la Escuela Secundaria Normal Preparatoria del 8 Matamoros , el bello edificio cedido por el Dr.Norberto Treviño Zapata, para agrupar a todas las escuelas de artes dispersas por la ciudad.

MATICES se imprime en los talleres de fotografías del gobierno del estado ubicado en la planta baja del palacio de gobierno..Era un periódico muy original, con dibujos y grabados de los maestros de arte e intelectuales, como Homero Perez Alvarez, Bernardi Espejo Loperena, Jise Santis Sanchez, Garcia Zurita, Raul Garcia Garcia, entre otros distinguidos ciudadanos. Ja imprenta del gobierno era dirigida pir el Sr. Balboa. Que disfrutaba de las ediciones, muy bellas por su contenido y composición.( Estas ediciones hoy forman parte del patrimonio bibliografía del Archivo Estatal de Tamaulipas, donado por la familia Garcia Garcia). El periódico adquirio notoriedad por calidad de impresión.

Ya en el magnifico edificio de la antigua normal de estado, se concentran lo que se denominaban Institutos tamaulipecos de la mujer y de la y de Juventud. De 1962 a 1962, al frente de la Institución, Ramon Garcia Zurira, la escueia adquirió prestigio y atrajo la atención de oropios y extraños, siendo visitada por personalidades como el Ex Presidente Adolfo Ruiz Cortinez, Hugo B Margain, Salomon Gonzalez Blanco, General Olachea Avilez, Secretarios de Estado.

El 30 de octubre en ocasión de la inauguración de la Biblioteca Juan B.Tijerina, por el maestro Ramon Garcia Zurira, pronuncio estas palabras: » Quisimos que nuestra biblioteca llevara el nombre de luchador sociai, de un himbre de belleza, el Maestro Juan B.Tijerina, y lo quisimos así porque el nombre de este gran poeta, sin símbolo fe belleza, de origreso y de lucha .Es ejemplar la vida de este tamaulipeco liberal, con el vigor y consistencia de un luchador siempre atento s luchar por la justicia y la verdad.

( …) como artistas lo podemos lograr preparándonos a conciencia para proyectar nuevas luces en los caminos de las artes representativas de Mexico. » (fragmento).

Estas notas forman parte como señale lineas arriba de la Biografia de «Ramon Garcia Zurira Nuestro Pintor».

Texto que comprende dibujos, grabados, fotografias, cartas familiares, que ne fueron cedidas por Doña Teofila Zurira, madre del artista, y David Celestinos Isacs.

Materiales que he cuidado curiosamente a lo largo de mas de 60 años.

Con el Maestro Ramón Garcia Zurita, me lugo una sincera y valiosa amistad intelectual .

Como también la amistad y afecto que me brindó el Dr.Norberto Treviño Zapata.

Dejo testimonio aqui de la hermosa y valiosa aventura de crear y soñar.

Por Alejandro Rosales Lugo.