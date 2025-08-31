México registró 578 contagios de dengue en esta semana

Jalisco notificó el mayor número de contagios con mil 253, le siguen Veracruz con mil 222 y Michoacán con 628

MÉXICO.- México cerró el mes de agosto con 7 mil 501 casos de dengue acumulados en lo que va del año, debido a que en una semana se confirmaron 578 contagios.

Los estados impactados por esta enfermedad viral fueron 28, donde el 53 % de los pacientes se concentró en 5 entidades.

CHIHUAHUA REPORTA PRIMER CASO DE DENGUE

De acuerdo al panorama epidemiológico del dengue con corte al 25 de agosto, Jalisco notificó el mayor número de contagios con mil 253 y hasta el momento no ha registrado defunciones.

En orden descendente le siguieron:

Veracruz con mil 222 casos

Michoacán con 628

Chiapas con 452

Guerrero con 438

Hasta la semana epidemiológica número 34, de los 7 mil 501 contagios confirmados, 3 mil 700 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

El serotipo 3 fue el que siguió presentando mayor circulación en los 28 estados afectados por el virus.

Cabe señalar que Chihuahua dejó de formar parte del grupo de entidades que se habían mantenido sin dengue en 2025, debido a que durante la última semana notificó un contagio.

Por tanto, ya solo son cuatro, las entidades que se han mantenido sin contagios: Ciudad de México, Baja California, Tlaxcala y Zacatecas.

14 ESTADOS CONCENTRAN LAS DEFUNCIONES POR DENGUE

Hasta el momento, se han confirmado 32 muertes por dengue, pero cabe aclarar, que desde la segunda semana de julio de este año-, en que se dio a conocer esta cifra-, no se han sumado más defunciones.

Las 32 muertes se reportaron en 14 estados del país.

Guerrero y Sinaloa encabezaron la lista con cinco fallecimientos por cada entidad.

Con tres muertes por estado, le siguieron: Michoacán y Tabasco.

Dos decesos por entidad ocurrieron en: Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.

Con una defunción por cada estado, se reportaron: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.