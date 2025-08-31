Padres protestarán por falta de maestros

En la primaria Club de Leones de Ciudad Victoria, iniciarán el ciclo escolar con una manifestación para exigir docentes en cinco grupos y el nombramiento de director

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Padres de familia de la primaria Club de Leones, turno matutino de Ciudad Victoria, anunciaron que este lunes 1 de septiembre se manifestarán con lonas y pancartas en el exterior del plantel para exigir a la Secretaría de Educación de Tamaulipas la asignación de maestros y de un director.

La inconformidad surge porque cinco grupos permanecen sin docente frente a grupo: dos de tercero, uno de segundo, uno de cuarto y uno de quinto grado. A esta carencia se suma que la dirección de la escuela está vacante desde hace dos años, tras la jubilación de la directora.

Los padres advirtieron que, de no recibir respuesta, podrían cerrar el plantel como medida de presión. Argumentaron que además de la pérdida de clases, los alumnos enfrentan un riesgo de seguridad al permanecer solos dentro de los salones sin un tutor responsable.

Explicaron que la falta de personal obedece a distintas causas: jubilaciones recientes, permisos sin goce de sueldo y el caso de dos maestros que se encuentran en Estados Unidos dentro de un programa de intercambio.

La manifestación está prevista a partir de las 7:30 de la mañana en las instalaciones de la escuela, ubicada en la calle 10 y 11 Anaya, detrás del jardín de niños ABC. Los padres instalarán mantas y carteles para visibilizar la situación y exigir una solución inmediata.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO LA RAZÓN