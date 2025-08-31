Regreso a clases: Estas Apps son un buen apoyo para los estudiantes

MÉXICO.- Las plataformas digitales, mejor conocidad como Apps en la actualidad son fundamentales para adquirir conocimientos y aprendizajes ya que son cada vez más personalizadas, dinámicas y flexibles para el estudiantado.
En este contexto, y de cara al inminente regreso a clases este 1 de septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió algunas opciones que pueden ser un apoyo para las y los estudiantes ya que permiten acceder al contenido educativo en cualquier momento y desde cualquier lugar y son ideales para quienes enfrentan barreras geográficas o limitaciones de horario.
También posibilitan que las y los estudiantes avancen a su propio ritmo, ya que se adaptan a sus necesidades y ofrecen reportes de desempeño y progreso, lo que ayuda a identificar áreas de mejora y fortalezas en el aprendizaje. Así, el aprendizaje se convierte en una experiencia más atractiva y participativa gracias a elementos dinámicos, como cuestionarios, juegos y retroalimentación visual.
En la actualidad existen muchas aplicaciones educativas disponibles que van desde herramientas de organización y gestión, clases en línea, videoconferencias y aprendizaje de idiomas. Sin embargo, algunas pueden carecer de valor educativo, por eso es importante tener cuidado al elegirlas y usarlas, ya que algunas podrían poner en riesgo la seguridad digital o generar cobros de suscripciones innecesarias.
En la actualidad existen muchas aplicaciones educativas disponibles. Foto: Cuartoscuro
De esta forma la Profeco en su Revista del Consumidor del mes de agosto hace mención de a las siguientes:
Aplicaciones de organización:
- Classroom: Se integra completamente con el ecosistema de Google (Drive, Calendar y Gmail) y organiza todo el contenido en un solo lugar.
- Notion: Es personalizable y permite multitareas.
- Todoist: Funciona sin necesidad de conexión a internet y se integra fácilmente con otras aplicaciones.
Aplicaciones para la gestión del aprendizaje:
- Moodle: Es personalizable y el contenido se adapta a distintos tipos de aprendizaje.
- Canvas: Tiene una interfaz amigable e intuitiva.
- Anki: Facilita el aprendizaje de manera visual e interactiva.
Aplicaciones de herramientas interactivas:
- Khan Academy: Provee explicaciones claras por medio de videos y ofrece contenido interactivo.
- Jade Autism: Estimula el desarrollo cognitivo de niñas y niños con autismo.
- Kids A-Z: Cuenta con un amplio material de libros digitales y ofrece un entorno seguro para niñas y niños.
Aplicaciones de idiomas:
- Duolingo: Cuenta con una amplia variedad de idiomas disponibles.
- Babbel: Permite aprender idiomas mediante lecciones interactivas y conversaciones simuladas.
- Memrise: Las sesiones de aprendizaje son cortas y efectivas y es apto para principiantes y avanzados.
Aplicaciones para la concentración:
- Forest: Ayuda a mantener la concentración y evitar distracciones.
- Calm: Relaja la mente, baja los niveles de estrés y enfoca mejor la atención.
- Focus @Will: Facilita la concentración mediando la música y es 100% personalizable.
Aplicaciones para videollamadas:
- Zoom: Ofrece audio y video de alta calidad.
- Google Meet: Destaca por su sencillez y facilidad de uso.
- Microsoft Teams: Cuenta con funciones de seguridad robustas y tiene un alto grado de personalización.
¿Qué se debe tomar en cuenta?
Es importante mencionar que algunas de las aplicaciones son gratuitas y otras son de paga, asimismo, la Profeco recomienda actualizar los dispositivos móviles para poder descargarlas y hacerlo únicamente desde sus sitios oficiales. Crear una contraseña para poder acceder a ellas y no compartirla con nadie, así como, consultar las políticas de privacidad; entre otras recomendaciones.
CON INFORMAICÓN DE EXCELSIOR.