Vehículo se incendia y vecinos intervienen

Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al sitio para controlar de manera definitiva el siniestro.

TAMPICO,T AMAULIPAS.- La oportuna intervención de vecinos de la colonia Guadalupe Victoria, mejor conocida como El Golfo, evitó que un vehículo fuera consumido por un incendio, la mañana del domingo.

Los hechos se registraron en la avenida Monterrey, entre las calles Carranza y Escandón.

A un lado de las vías, se encontraba el automóvil estacionado, cuando de pronto comenzó a salir humo y fuego del cofre.

Al darse cuenta de lo que ocurría, el propietario de la unidad pidió ayuda a quienes vivían cerca para extinguir el incendio.

Los vecinos llenaron cubetas con agua que lanzaron hacia el motor para tratar de sofocar las llamas.

Momentos después arribaron bomberos municipales quienes combatieron con potentes mangueras el fuego hasta apagarlo por completo.

De esa manera, evitaron que el coche quedara calcinado.

Se desconocen las causas que provocaron el incendio.

Por. Benigno Solís/La Razón