VIDEO: Le dona un riñón a su novio y al mes la deja para casarse con otra

Una joven decidió donar un riñón a su novio que padecía insuficiencia, sin embargo, él no se tentó el corazón para anunciar su compromiso con otra persona en redes sociales

MÉXICO.- «Se suponía que él era el amor de mi vida». Eso pensó una seguidora de Adilu, una joven que decidió donar su riñón a su novio, al hombre que creyó era la persona con la que pasaría el resto de su existencia, sin imaginar, que él terminaría casándose con otra mujer. La tiktoker se animó a contar hace unos meses en tercera persona la historia de su seguidora, para que sirviera de lección a otras mujeres que se encontraban a punto de cometer el mismo error que ella.

Aunque no significa que su historia sea igual que las de las demás mujeres, si les pidió poner ojo en la persona a la que van a decidir donar algún órgano, para que no les pase lo que a ella. La joven dijo que lo hizo por amor, que pensó incluso que ella sería la mujer a la que él le pidiera matrimonio, sin embargo, no ocurrió así.

Fue a través de uno de los amigos del novio que ella se enteró que en realidad el anillo de compromiso que compró no era para ella, su novia, sino para otra persona. La historia se volvió a viralizar en redes y aquí te la compartimos si no la viste en su momento.

La joven donó su riñón sin pensarlo dos veces | Especial

Le donó un riñón a su novio y la dejó para casarse con otra

Adilu informó a sus seguidores que esta historia es de una de sus seguidoras, la cual decidió contar en tercera persona a través de su cuenta de TikTok. El novio de esta joven padecía insuficiencia renal y necesitaba una donación de riñón para continuar con una buena calidad de vida. Luego de hacerse diversos estudios, fue ella, su novia, la única que arrojó un resultado positivo para donar este riñón con el que él podría tener una segunda oportunidad.

La joven comenzó con los trámites y decidió desprenderse de su riñón para donárselo a su pareja. «Mis amigos y mi familia me decían que lo pensara muy bien, ya que era una situación bastante delicada. Pero, ¿cómo no hacerlo si se suponía que él era el amor de mi vida? Obviamente yo acepté», dijo ella pese a las advertencias.

La operación fue exitosa, ella se sentía contenta por haber aportado algo a la vida de su novio, con quien no refirió cuánto tiempo llevaba de relación. Luego de la recuperación, la cual fue rápida, comenzó a ver una actitud distinta en su pareja: él decidió «cerrar sus redes sociales» y aunque ella creyó que era por la presión de la operación o el bajo ánimo, la realidad era muy distinta.

Esta joven contó la historia de su seguidora | TikTok Adiiluu

¿Cómo se dio cuenta que se casaría con otra persona?

Un día, él le pidió a ella trabajar en su computadora, posteriormente ella encontró un correo electrónico que iba dirigido a una joyería, por lo que pensó que le pediría matrimonio, ya que en el correo se enviaba un voucher por un anillo de compromiso. Ingenuamente, dice la tiktoker relatando la historia de su seguidora, pensó que le pediría matrimonio a ella.

Fue en una cafetería que la joven se encontró con amigos de su novio que se enteró que él se casaría con otra mujer, una enfermera a la que conoció en el hospital en donde lo atendían. Uno de los amigos del joven se acercó con ella para decirle que la admiraba por estar tar fuerte luego de enterarse que su novio se iba a casar con otra persona y ella, sin entender, le pedía al amigo una explicación. Él le mostró las redes sociales del novio de esta joven, quien en realidad no cerró sus cuentas, sino la había bloqueado para anunciar libremente su compromiso y posterior boda.

Al confrontarlo, él no negó la situación, incluso se comprometió a pagarle 20 mil pesos a manera de compensación, algo que ella no aceptó. «Obviamente no iba a aceptar el dinero. Yo lo había hecho como un acto de amor, que la vida y el karma se encargarían de darle a él su merecido», finalizó. Tú, ¿qué hubieras hecho?

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.