VIDEO: Mujer insulta a policía en operativo de alcoholímetro

Una mujer fue captada insultando y ofendiendo a una agente de la SSC-CDMX en un punto de alcoholímetro, ya piden identificarla.

MÉXICO.- Una revisión rutinaria en un punto de alcoholímetro terminó convirtiéndose en una escena lamentable de insultos, clasismo y violencia verbal hacia elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

En videos compartidos por el periodista Carlo Jiménez a través de su cuenta de X, se observa el momento en el que una mujer, que iba como acompañante de una conductora presuntamente ebria, fue captada en video mientras lanzaba una serie de insultos agresivos y humillantes contra una oficial que participaba en el operativo.

La agresora, lejos de mostrarse cooperativa, comenzó a grabar a los agentes mientras los ofendía con frases como:

“¿Cuál es tu nombre de placa, cerda? Cerda. ¿Cuál es tu nombre de placa? Ah, es que estás insultando a la autoridad, no…Y con los 500 pesos que te di… Con los 500 pesos que te di… No me voy a tranquilizar… La cerda. ¿Cuánto necesitas para tu hijito? ¿Tres mil pesos? Ay, este no tiene, es para tu sobrino. Porque eres la tía lesbiana”, se escucha decir a la mujer.

El video, ya viral en redes sociales, muestra a la mujer insultando a la agente de manera reiterada, arrojándole pedazos de un billete de 500 pesos, burlándose de su físico, su trabajo, e incluso inventando supuestos actos de corrupción. También dirigió agresiones homofóbicas y clasistas, aludiendo a la vida personal de los oficiales con total desprecio.

«PARA Q LES ALCANZA? PARA LOS ÚTILES de TU BEBÉ… PARA TU LIPO CERDA”

Son más imágenes de la tipa q insultó a una agente de @SSC_CDMX y a sus compañeros en un punto del alcoholímetro.

Así ofendía a los oficiales, mientras les aventaba pedazos de un billete de $500

La reconoce? pic.twitter.com/j2kpybGS1u — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

“¿Me vas a subir a TikTok?”: la agresora se burla y desafía a la cámara

La actitud de la mujer no fue de arrepentimiento ni de respeto ante la autoridad. Por el contrario, en el video se le escucha desafiando a los oficiales mientras es grabada:

“¿A dónde me vas a subir? ¿A TikTok? ¿A Instagram para salir así? ¡Gracias, gorda!”

Incluso se refirió al celular de la agente con tono despectivo:

“Con su OPPO que apenas le alcanza a la cerda”, repitiendo en múltiples ocasiones palabras ofensivas para referirse tanto a la mujer policía como a sus compañeros.

«$500 ES lo QUE GANA a LA SEMANA la CERDA”

Es la tipa q insultó y ofendió a una mujer policía en un punto del alcoholímetro.

Así se la pasó insultado a todos, mientras su amiga ebria era remitida por agentes de @SSC_CDMX

Ya la van a denunciar.

Ayudemos a identificarla! pic.twitter.com/iRy7a79fyh — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 31, 2025

Piden identificarla para proceder legalmente

La SSC-CDMX ya ha informado que se presentará una denuncia formal por las agresiones verbales y actos de discriminación contra sus elementos.

En redes sociales, usuarios comenzaron a difundir las imágenes con la intención de identificar a la agresora y que enfrente consecuencias legales por sus actos.

El video ha generado una ola de indignación pública, con miles de usuarios pidiendo que se sancione no solo por insultar a una servidora pública, sino por fomentar un discurso de odio y clasismo en espacios donde debe prevalecer el respeto a la autoridad.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.