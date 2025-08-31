VIDEO: Perrito baila de la emoción cuando está feliz y se vuelve viral por sus movimientos

En redes sociales se hizo popular la grabación de un tierno perrito que tiene una forma especial de moverse cuando está alegre y disfruta del juego

MÉXICO.- Los videos e imágenes de mascotas han enamorado a los usuarios en Internet desde hace muchos años, pero sin duda uno de los que más han llamado la atención de los internautas es la grabación en la que un tierno perrito baila con sus mejores movimientos tras un episodio de alegría.

A través de la cuenta en X @ _Dogs_family se dio a conocer el video de un perrito en un momento de extrema felicidad, ya que se aprecia que lleva en el hocico una pelota color verde que le ofrece bastante alegría, por lo que baila con movimientos en sus dos patitas a manera de saltos que generaron la atención de los espectadores.

En la descripción del video no hay mayores detalles sobre la mascota, pero si hicieron referencia a la alegría del perrito y todas las reacciones que hay de las personas que ven la grabación ya que la mayor parte de los comentarios son de usuarios que aplauden la forma en la que educan al can.

“perro feliz = mundo feliz”

Los comentarios del video

En los comentarios los internautas también expresaron que se tratan de imágenes que sin duda les hicieron pasar un momento más especial durante el día: “¡Feliz baile del perro!”, Lo descargué y se lo envié a mi hija, que adora a los perros y “¡Tomen nota, gente! ¡Los perros son lo máximo!”, es parte de lo que se lee.

¿Qué hacer para mantener feliz a tu mascota?

Además de las necesidades básicas, para tener una mascota feliz en casa es importante que reciban reconocimientos constantes de sus dueños, tal y como lo son las caricias, que son fundamentales sobre todo para los perritos, quienes son receptivos de demostraciones.

El deporte en las mascotas también libera endorfinas que, como consecuencia los hacen felices, los perros tienen la necesidad de correr, saltar y pasar buenos ratos al aire libre, por lo que se recomienda llevar a paseos y caminatas constantes y de acuerdo con su edad y condición.

Cuidar la apariencia con limpieza y peinados, así como estar al pendiente de su peso, también es de suma importancia para mantener a un perro alegre y con energía, ya que al igual que las personas, el sobrepeso puede ser causa de diversas enfermedades que podrían interrumpir su felicidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.