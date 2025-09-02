Arranca la remodelación de la central de autobuses de Ciudad Victoria

Los trabajos arrancaron en la zona oriente de la central, donde ya se inició el derrumbe de locales antiguos y en desuso

CIUDAD VICTORIA, TAM,- El pasado lunes 1 de septiembre comenzó de manera oficial la remodelación de la central de autobuses de Ciudad Victoria, un edificio emblemático que durante más de tres décadas permaneció sin mejoras y que ahora será transformado en un complejo moderno, funcional y con espacios comerciales.

José Refugio Calderón gerente de la terminal informó que el proyecto tendrá una duración de entre ocho meses y un año, ya que se busca realizar una intervención integral que permita rescatar la imagen del inmueble y mejorar la experiencia de los usuarios.

Los trabajos arrancaron en la zona oriente de la central, donde ya se inició el derrumbe de locales antiguos y en desuso; en esta área se construirá una zona especial para pasajeros de transpais, empresa Tamaulipeca la cual tiene una mayor cantidad de viajes en la capital.

En este lugar se instalará un amplio frente de cristal, lo que dará mayor luminosidad y permitirá que las familias observen la salida de los autobuses en un entorno seguro y ordenado.

La obra contempla la rehabilitación del estacionamiento con concreto hidráulico, accesos peatonales seguros hacia la calle, modernización de taquillas y baños, y la instalación de un sistema de aire acondicionado en todas las salas de espera. Además, se habilitarán áreas de comida y espacios para negocios que complementarán la oferta de servicios.

La mitad izquierda del inmueble, viéndolo de frente, es la que se está interviniendo primero, mientras que la otra parte del edificio podría destinarse a locales comerciales o tiendas departamentales, ya que existen empresas interesadas en invertir en la zona.

Durante el tiempo que duren las obras, la central continuará operando con normalidad en la parte que no será intervenida, lo que permitirá mantener el servicio a los más de mil 500 pasajeros que diariamente utilizan este punto de transporte. “No queremos afectar la movilidad de los usuarios ni de los taxistas, por eso planeamos rehabilitar espacios provisionales para que todo siga funcionando”, explicó el directivo.

El proyecto forma parte del plan de modernización de cuatro centrales de autobuses en Tamaulipas, que incluye también las terminales de Reynosa, Matamoros y Tampico. En el caso de Ciudad Victoria, la intención es que la central vuelva a ser un ícono urbano y un punto de encuentro digno para residentes y visitantes.

“Estamos convencidos de que la ciudadanía verá reflejado el esfuerzo. Es una inversión privada, pero con gran impacto social. Queremos que la central sea moderna, bonita y funcional, un espacio que represente a la ciudad y que dé orgullo a quienes viajan desde aquí”, destacó el gerente.

Por Raúl López García