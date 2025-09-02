Entrega la alcaldesa de Nuevo Laredo obras de pavimentos

Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de obras de pavimentación en la colonia 150 Aniversario, con una inversión total de 7 millones 392 mil 878 pesos

NUEVO LAREDO, TAM.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de significativas obras de pavimentación que transformarán la movilidad y calidad de vida de miles de vecinos de la colonia 150 Aniversario, con una inversión total de 7 millones 392 mil 878 pesos.

Entre las obras entregadas destacan la pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Cesáreo García, entre Francisco Treviño y Andrea Martínez, con una inversión de 1 millón 550 mil 960 pesos y una superficie de 940 metros cuadrados.

La alcaldesa destacó que estas obras son parte de un Plan Integral de Obra Pública 2025, que incluye múltiples proyectos en colonias prioritarias de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y garantizar calles más seguras y funcionales.

“Con estas pavimentaciones seguimos cumpliendo el compromiso de transformar la colonia 150 Aniversario y muchas más en Nuevo Laredo. Esta administración trabaja para que cada peso invertido se traduzca en bienestar y mejores condiciones de vida para las familias”, expresó la presidenta municipal.

Canturosas Villarreal acompañada de síndicos, regidores y funcionarios municipales también inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico en dos vialidades clave de la colonia 150 Aniversario, en la calle Raúl Madero, entre Apolinar Quintana y Evaristo Guerra, con una inversión de 967 mil 439 pesos, la calle Apolinar Quintana, entre Emilio Madero y fin de calle, con una inversión de 4 millones 874 mil 478 pesos 53 pesos en una superficie de mil 335 metros cuadrados.

Estas acciones representaron una inversión total de 5 millones 841 mil 918 pesos, lo que representa una rehabilitación de mil 632 metros cuadrados, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 8 mil 700 habitantes.

La señora Teresita de Jesus Niño, habitante de la colonia 150 Aniversario agradeció a la presidenta el arduo trabajo que ha realizado en el sector y en todo Nuevo Laredo.

“Las obras, las calles nuevas y resistentes, son una realidad en nuestra colonia desde que llegó usted a dejar su amor en toda nuestra ciudad. Con su gran liderazgo, el cual estoy segura llegará en unos años más a todo el estado para seguir transformando Nuevo Laredo y Tamaulipas y seguiremos trabajando de su mano para lo que viene”, agradeció la vecina.

La alcaldesa destacó que en este sector se realizaron banquetas en cinco avenidas, rehabilitación de techumbres en espacios educativos, cuatro pavimentaciones asfálticas y la construcción de guarniciones y banquetas en la calle Cesáreo García, alcanzando una inversión acumulada de 27 millones 862 mil 117 pesos.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON