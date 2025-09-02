Maki agita la sucesión

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Cuando la atención de los miembros de la clase política de Tamaulipas estaba centrada en el primer informe presidencial y la toma de posesión de los nuevos integrantes del poder judicial, la senadora Maki Ortiz fue destapada como candidata a gobernadora por el partido verde ecologista.

El destape, además de agitar la sucesión política estatal de 2028, dio un adelanto de lo que podría ser la disputa al interior de Morena del puesto de Américo Villarreal Anaya, igual que de las diputaciones federales y alcaldías del 2027.

El optimismo de los jerarcas y estrategas del PRI, caso concreto de la diputada Paloma Guillén y el dirigente estatal, Bruno Díaz, de que el desgaste que ha sufrido el partido de la casaca guinda favorecerá el surgimiento del priismo de Tamaulipas, más bien parece un deseo frustrado que el resultado de un análisis o un augurio cimentado.

Basta ver el rechazo de lo que ha quedado de las bases militantes priistas a la dirigencia de Alejandro Alito Moreno, las renuncias de senadores y la debacle electoral del tricolor, para entender que en la elección intermedia el ex partido hegemónico perderá el registro y lo que poco que logre sobrevivir será enterrado después con todo y el campechano.

Con el principal aliado electoral en la inopia, el PAN seguirá a la baja, sin liderazgos y a la deriva, el voto duro que mantiene aún a flote a la agrupación de la derecha progringa y proempresarial resultará insuficiente para ayudarle a recuperar la confianza y el voto popular perdidos en los últimos seis años.

Bajo esas esas circunstancias, todo indica que, a menos de que ocurriera un milagro, conservar apretadamente el registro es a lo más que puede aspirar por ahora el partido albiazul.

Lo sucedido en los comicios de 2018 y 2024, cuando encima de perder en dos ocasiones la presidencia, los candidatos tamaulipecos de Acción Nacional al Senado tuvieron que conformarse con la primera minoría, en el primer caso con Ismael García Cabeza de Vaca y en el segundo con Imelda Sanmiguel, dibuja la triste realidad política en la que se debate el panismo de nuestra entidad.

En Morena, en cambio, la situación es de triunfos. Con la oposición en desgracia y sin futuro, da la impresión de que, como sucedió con el PRI hegemónico, el partido fundado por AMLO podría terminar compitiendo y repartiéndose el poder con sus propios aliados, el Verde Ecologista y el PT, para conservar la supremacía.

AMLO EN EL INFORME PRESIDENCIAL

La sorpresa del primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum, por otra parte, la impuso el expresidente López Obrador. Se había dicho que el tabasqueño no acudiría a la ceremonia, pero no se aclaró que su ausencia solo sería física.

Esta vez AMLO hizo sentir su presencia en forma audiovisual. Fue el nativo de Macuspana el que a través de una videograbada abrió los trabajos del magno evento político desde palacio nacional, sede del poder de la República.

En ese ambiente de sorpresa, la presidenta Sheinbaum manifestó que la Cuarta Transformación no terminó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que ella pretende llevarla a un nuevo capítulo.

La 4T, expresó la presidenta, no es la victoria de una persona sino el fruto de una voluntad colectiva que durante décadas resistió, luchó y soñó con un país con justicia. Venimos -añadió- de un movimiento profundamente humanista, democrático y popular que colocó al pueblo en el centro del quehacer político y a la honestidad como principio rector de la vida y del servicio público, expuso la mandataria ante representantes de los tres poderes de la unión, gobernadores e invitados especiales.

