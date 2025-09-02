Piden castigar más duro robo de cables

Demanda el alcalde al Congrso modificar la let para endurecer las sanciones a quienes cometan robos de cables para alumbrado en la ciudad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, solicitó al Congreso del Estado reformar la ley para endurecer sanciones contra el robo, principalmente de cableado de alumbrado público y en escuelas, delitos que afectan a miles de ciudadanos.

Señaló que, pese a que se han registrado detenciones, los responsables recuperan su libertad pagando únicamente 2 mil pesos de multa, aun cuando los daños ocasionados superan los 20 mil pesos en materiales.

“Vamos a plantear a la diputada Blanca Anzaldúa la necesidad de tipificar como delito grave el robo de cableado en calles y escuelas, para que quienes sean detenidos no salgan libres tan fácilmente. Apenas la semana pasada detuvimos a un sujeto que fue liberado pagando solo 2 mil pesos, pese a que había robado más de 20 mil en cable”, expuso.

El edil precisó que también se buscará que el robo de equipo de cómputo y cableado en planteles educativos sea considerado un delito grave.

“Queremos reformar la ley para que haya sanciones más severas, porque este problema afecta a las escuelas y deja sin alumbrado a miles de familias. Un pequeño grupo de jóvenes ha estado cometiendo estos robos, mientras que los índices delictivos en general han disminuido: Victoria es hoy la tercera ciudad más segura del estado y queremos mantenerla así”, sostuvo.

Gattás Báez informó además que arrancó el operativo Regreso Seguro a Clases, en coordinación con todas las corporaciones de seguridad, con el fin de garantizar que niños y jóvenes acudan a la escuela en condiciones seguras, con calles iluminadas y suministro de agua en las zonas altas mediante pipas.

El programa incluye la entrega de 21 mil desayunos escolares diarios, equivalentes a 105 mil por semana y 420 mil al mes.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN