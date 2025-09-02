Pierden la vida dos trabajadores de Comapa tras quedar atrapados; ocurrió en Padilla

En el sitio también se encontraba el director del organismo, quien fue rescatado en estado crítico y trasladado de urgencia

Padilla, Tamaulipas.- Tres trabajadores de la COMAPA ingresaron a un drenaje colapsado para realizar reparaciones, pero los gases acumulados les hicieron perder el conocimiento.

Lamentablemente, dos de ellos perdieron la vida en el lugar.

En el sitio también se encontraba el director del organismo, quien fue rescatado en estado crítico y trasladado de urgencia; inicialmente por una ambulancia de Padilla y después por personal del CRUM.

Este trágico suceso ha puesto de luto a la comunidad de Padilla y genera indignación por la presunta falta de equipo de protección, ventilación y protocolos de seguridad adecuados.

Por. Raúl Lopez García