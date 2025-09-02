“Presentamos pruebas en miles de documentos”

Iván Saldaña Magaña, apoderado legal de la Secretaría de Salud, confía en que serán judicializadlas las denuncias penales presentadas contra el exgobernador Cabeza de Vaca, y otros ex funcionarios

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las 70 denuncias presentadas por la Secretaría de Salud contra el ex gobernador Cabeza de Vaca y otros ex funcionarios de su administración, fueron el producto de una ardua labor para indagar y detallar el modus operandi, con el que presuntamente se habrían saqueado más de 340 millones de pesos.

Iván Saldaña Magaña, apoderado legal de la dependencia, explicó que el esquema delictivo que beneficio a dos empresas de los hermanos Carmona, instrumentado desde Salud, se disfrazó como mantenimiento de hospitales y unidades médicas, rubro que dificulta la verificación posterior.

Aseguró que las investigaciones fueron un trabajo conjunto con la Secretaría de Administración y la Secretaría de Anticorrupción, además de contar con testimonios de exfuncionarios.

“El Estado no puede ser omiso; presentamos pruebas en miles de documentos y ahora corresponde a la Fiscalía integrar las carpetas e ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

Entre los principales imputados mencionó al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa, los exsubsecretarios Horacio García Rojas y Alejandro Aguilar Poegner, así como al exdirector de Compras, Román Castillo Airola, pero dijo, son muchos más los personajes involucrados.

Por lo pronto, a una semana de la presentación formal de las denuncias, asegura que es cuestión de tiempo para que la Fiscalía Anticorrupción acuda ante el Poder Judicial para que inicie el proceso.

Tan pronto como ustedes dieron esta conferencia de prensa en unas cuantas horas vino la respuesta de parte del exgobernador Cabeza de Vaca y del Partido Acción Nacional, acusando que se trata de una maniobra política. ¿Cuál sería su respuesta a eso?

No hay ninguna maniobra política, no hay ningún ningún trasfondo aquí. Muchos me preguntan si esto es una cacería de brujas, que si esto es una persecución política, desde luego que no lo hay. Yo estoy seguro que en el sexenio de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, no ha existido, no existe actualmente, ni va a existir ninguna persecución política.

Esto es simplemente un ejercicio jurídico de la mano del área administrativa del gobierno del Estado en donde damos a conocer las situaciones que nosotros detectamos y claro, el exgobernador Francisco cabeza de vaca, eh la representación legal del Partido Acción Nacional, pues tienen todo el derecho del mundo de poder emitir algún comentario o alguna apreciación de todo esto, es un derecho que tienen ellos, pero lo que nosotros estamos diciéndole a la gente es de que, fíjense, todo esto que detectamos en dos ejercicios fiscales, no me quisiera imaginar, qué pudiera pasar eventualmente si le seguimos escarbando en los demás procesos, que estoy seguro que pudiera existir también situaciones como las que estamos detectando el día de hoy.

¿Han encontrado más irregularidades que vayan a presentar en un futuro?

Estamos trabajando en ello. Puedo comentar el caso muy sonado del Hospital General de Madero, en donde la administración estatal pasada con bombo y platillo dijeron que habían dejado un hospital de primer nivel, de primer mundo, cuando en realidad lo que detectamos al inicio de esta administración estatal fue un hospital en ruinas.

Claro que hay muchos casos, que en su momento vamos a tener que valorar, que vamos a tener que analizar y de la mano de las áreas correspondientes, si resultase en algún momento dado la condición jurídica administrativa para poder hacer lo que nosotros hicimos con estas 70 denuncias, por supuesto que no vamos a tener ninguna duda en proceder como legalmente corresponda.

Contaron con la colaboración de exfuncionarios de la Secretaría de Salud para la indagatoria ¿cómo se dio ese proceso? ¿Ustedes los convocaron?

Ellos se acercaron voluntariamente con nosotros desde el momento en que nosotros empezamos a trazar las líneas de investigación, claro que se dieron cuenta. Mucha gente de la misma propia administración estatal actual como de la administración pasada se vinieron acercando a nosotros a colaborar y a coadyuvar, a precisamente despejar una serie de dudas que teníamos, no se le olvide a la gente que cuando sale la administración del PAN y entra Morena, no hubo una un proceso legal de entrega recepción, lo que todavía pues nos complicó mayor aún el escenario para poder tener los elementos a la mano para poder integrar cada uno de estos expedientes.

De estos ex funcionarios que ustedes señalan directamente, ¿alguno ha tenido alguna comunicación con ustedes?

No, estos ex funcionarios que yo les comentaba que son los funcionarios imputados principales que va desde Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gloria de Jesús Molina, Horacio García Rojas, Alejandro Aguilar Poegner y Román Castillo Airola, ninguno de ellos se ha acercado con nosotros, ¿por qué?pues evidentemente ellos están pintando línea, pintando raya, pintando distancia y ellos en su momento pues van a tener que conseguir una buena representación legal para que puedan salir avantes de estos señalamientos.

¿Los otros involucrados son mandos medios?

Van desde jefes de departamento hasta directores y en algunos casos auxiliares administrativos. Son muchas personas, entonces no quisiera tampoco hacer señalamientos de manera particular respecto de estas personas porque me gustaría nada más dejar a las personas principales, pero sí decirles que hay muchos más implicados en este proceso y que en su momento estoy seguro la Fiscalía Anticorrupción pues a lo mejor los va a poder mandar llamar y pues que rindan cuentas ante la fiscalía.

¿Confía en que esto llegue a buen puerto, que la Fiscalía consiga que el Poder Judicial lo trate de manera adecuada?

Sí, yo estoy confiado en que la fiscalía va a hacer un gran trabajo. El titular de la Fiscalía Anticorrupción, el licenciado Govea, es una gran persona, es una persona a prueba, es una persona muy profesional, muy capaz, que estoy completamente convencido que va a ser una excelente labor en cada una de estas denuncias por cuanto a su facultad se refiere, que es la de procuración de justicia.

En su momento, si la fiscalía anticorrupción llegara a judicializar esas carpetas de investigación de la mano del Poder Judicial, no se nos olvide que ya estamos a días de un nuevo poder judicial en el estado de Tamaulipas y la conformación política del nuevo poder judicial, va a traer por consecuencia que tengamos nosotros los tamaulipecos una seguridad en cuanto a la nueva administración de justicia se refiere y estoy convencido que en los titulares de los órganos jurisdiccionales que les lleguen estos asuntos van a resolver con toda la rectitud del mundo y en donde si existen elementos, pues no van a tener ellos ninguna duda para poder condenar lo que tengan que condenar eventualmente.