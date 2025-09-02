Rincones para festejar el mes patrio en Victoria

Los mejores sitios, para sacarte fotos en este mes de la independencia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El espíritu de la Independencia de México se enciende con luces, banderas y colores que recuerdan a cada familia la grandeza de nuestra historia.

Septiembre viste de verde, blanco y rojo a distintos rincones de Ciudad Victoria, transformándolos en escenarios llenos de identidad nacional, perfectos para recorrer en familia y capturar la foto más mexicana de este 2025.

El corazón de las celebraciones palpita en la Plaza 15, donde los pasillos se iluminan con cientos de banderillas que ondean al compás del viento.

Desde el 1 de septiembre, la plaza luce sus mejores galas gracias al esfuerzo del Gobierno del Estado, que instaló luminarias tricolores para que, al caer la noche, cada fotografía brille como un homenaje a la libertad conquistada hace más de dos siglos.

Otro punto que inspira orgullo es la Plaza Miguel Hidalgo, justo frente al Hotel Everest.

La avenida Cristóbal Colón, conocida popularmente como la avenida 9, se convierte en un pasillo de fiesta con sus adornos colgantes.

Allí los transeúntes no solo encuentran un lugar ideal para retratarse, sino también un recordatorio vivo de que la patria se construye día con día en cada paso que damos juntos.

Para quienes buscan un rincón diferente, la Cuadra Mágica no se queda atrás.

Famosa por transformarse en cada temporada, ahora se viste con banderas nacionales, banderines y figuras de chinas poblanas que evocan nuestras raíces y tradiciones. Ubicada entre las calles 14 y 15 Zaragoza, este corredor se convierte en un mosaico cultural que invita a sonreír, caminar y guardar en una foto la esencia de México.

Cada uno de estos espacios no solo ofrece un escenario perfecto para posar ante la cámara, sino también un altar urbano donde los colores patrios nos recuerdan que somos herederos de una historia de lucha y esperanza.

En este septiembre, recorrerlos es más que un paseo: es un acto de amor a la patria y una oportunidad para compartir con la familia el orgullo de ser mexicanos.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN