VIDEO: Cazzu acusa a Nodal de negar permiso para que Inti pueda viajar

En mayo del 2024, el cantante sonorense y la trapera argentina anunciaron su separación, tan solo un par de días después Nodal confirmó su romance con Ángela Aguilar

Nodal, sin duda alguno es uno de los cantantes más exitosos de nuestro país, su talento lo ha llevado a conquistar el público de varios países, sin embargo, hace unos años, su nombre solo aparecía en medios de comunicación para anunciar sus éxitos, ahora, sus polémicas son el tema de conversación, pues, el sonorense se ha convertido en una de las figuras más controversiales de los últimos tiempos.

Ahora, su nombre está nuevamente posicionado en las tendencias de las redes sociales de nuestro país, luego de una serie de declaraciones que hizo Cazzu sobre el “progenitor de su hija” como lo llama la trapera, al revelar que el sonorense le ha prohibido que la pequeña Inti viaje con ella a otros países.

Nodal se niega a firmar permiso de viaje para su hija

En medio de la consolidación de su carrera y del desafío de ser madre, Cazzu abrió su corazón en el podcast Se regalan dudas para hablar de uno de los capítulos más duros de su vida. La cantante argentina, que recientemente visitó México, confesó que siguen los problemas con el padre de su hija, ahora debido a que el sonorense no ha firmado el permiso de viaje para la pequeña.

Durante la entrevista, la intérprete narró lo que calificó como uno de los momentos más difíciles de su vida personal. “Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación… yo hacía tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, comentó.

En ese encuentro participaron su abogada, una mediadora y el representante legal de Nodal. La petición de Cazzu parecía simple: poder viajar con su hija, pero a poco más de un año de su polémica separación, Nodal no ha aceptado firmar dicho permiso.

“Le dije, yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso yo no lo tengo”, señaló.

Aunque la mediadora intentó ofrecer alternativas, como autorizar un permiso por cinco años en lugar de hasta la mayoría de edad, la respuesta del entorno de Nodal no fue alentadora.

“No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”, recordó la artista, citando las palabras del abogado de Nodal.

Cazzu vive el peor momento de su vida

Para Cazzu, esa frase representó mucho más que un tecnicismo legal. La artista aseguró que se sintió vulnerada. “Ese hombre me miró a los ojos, y sin decirme nada me dijo: tenemos el put* control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, expresó visiblemente conmovida.

La situación, confesó, la enfrentó a una dura realidad: aunque es una figura pública con los recursos para acudir a un juez, incluso así se sintió pequeña frente a un sistema que, en sus palabras, la reduce a un número.

“Llego al aeropuerto con un permiso de un juez, y la persona de migración me dice: ¿por qué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje? Y en ese momento soy una criminal, ¿entendés? Ahí no existe La Jefa, ahí no existe Cazzu, ahí yo soy un número”. aseguró Cazzu.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO