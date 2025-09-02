VIDEO: Este fue el aterrador caso que inspiró la última película de El Conjuro

La cinta está basada en el perturbador caso de la familia Smurl, un expediente que los Warren consideraron uno de los más inquietantes y peligrosos de su trayectoria

La saga de terror más exitosa de la última década llega a su capítulo final. El Conjuro: Últimos Ritos, está a punto de estrenarse y promete ser el caso más aterrador en la carrera de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Sobre todo porque la película está inspirada en caso verídico.

En esta ocasión, la cinta está basada en un episodio real, se trata del perturbador caso de la familia Smurl, un expediente que los propios Warren consideraron uno de los más inquietantes y peligrosos de su trayectoria. Y aunque realizaron varios exorcismos para ayudarlos, ninguno logró erradicar completamente la actividad paranormal.

La familia, desesperada, pidió ayuda en 1986 de Ed y Lorraine Warren quienes ya eran unos célebres investigadores. Tras analizar la vivienda, los Warren aseguraron que allí habitaban cuatro entidades, tres espíritus humanos y un demonio que los controlaba.

La aterradora historia real detrás de El Conjuro: Últimos Ritos

En 1973, Jack y Janet Smurl se mudaron junto a sus hijas y los padres de Jack a un dúplex en West Pittston, Pensilvania, después de perder su hogar por el huracán Agnes. Pronto, la vida en su nuevo hogar se tornó una pesadilla. Según relataron, comenzaron con ruidos inexplicables, apagones, manchas negras en las paredes y objetos que desaparecían.

Con el tiempo, los fenómenos se intensificaron, empezaron a ver sombras flotantes, olores nauseabundos, muebles movidos por sí solos, ataques físicos e incluso agresiones sexuales atribuidas a presencias demoníacas. Finalmente, en 1988, los Smurl se mudaron a Wilkes-Barre. Un último ritual, realizado por un pastor local en 1989, marcó el fin de los sucesos, al menos según el testimonio de la familia.

¿Cuándo se estrena la última película de El Conjuro?

El Conjuro: Últimos Ritos, llega a todos los cines el próximo viernes 5 de septiembre de 2025. Los Warren se despiden con una aterradora historia, misma que inspiró el libro The Haunted: One Family’s Nightmare en 1988 y una película para televisión en 1991. Ahora, más de tres décadas después, Warner Bros retoma el caso.

Con esta película, el universo cinematográfico de El Conjuro se despide en grande, pero también revive uno de los relatos paranormales más controversiales del siglo pasado, pues mientras los creyentes lo consideran un caso genuino de posesión, otros lo califican como fraude.

