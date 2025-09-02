VIDEO: Kayakista capta cuando un tiburón se le acerca peligrosamente

Siempre que se tenga a un tiburón cerca, se corre el riesgo de vivir una experiencia en donde la probabilidad de supervivencia juegue en nuestra contra

Ser un amante de la vida salvaje tiene sus riesgos. Retar a la naturaleza, desafiar a los más peligrosos animales, invadir su hábitat en aras de demostrar la valentía que se tiene como ser humano. Ese es el objetivo de personajes que se dedican a ver cómo es que viven ciertas especies o cómo es que la naturaleza actúa de maneras insospechadas ante diversos entornos. Al menos esto es lo que hace Lance Montaigue, de 29 años.

Este tiktoker del norte de Gales, en el Reino Unido (sí, de donde viene Aaron Ramsey, jugador de Pumas) se ha dedicado a grabar para su cuenta personal, algunos videos de su convivencia y encuentro fortuito con diversos animales, como aquel que tuvo el 26 de agosto pasado y que le está dando la vuelta al mundo.

Un enorme tiburón de 7.5 metros de longitud sorprendió al deportista, quien grabó el momento y no dudó en compartirlo con sus seguidores, quienes no sólo le hacen comentarios de admiración por su valentía y temple al no hacer nada para que el animal no reaccione violentamente, sino también le cuestionan la necesidad que tiene por retar de esa manera a especies que sabes que no van a tener una buena reacción ante la presencia de seres humanos.

«¡Es un tiburón de 7.5 metros!»

Lance Montaigue acumula poco más de 5,000 seguidores en su cuenta de TikTok, arrobado como @sebastianoutdoors. Ahí da cuenta de algunas escenas que ha visto en el mar como kayakista, una de ellas la que te contamos a continuación.

En título de su video, viralizado en redes sociales y compartido por miles de personas alrededor del mundo, dice así:

Imagina que estás haciendo kayak y ves una enorme aleta acercándose a ti y luego te das cuenta de que es un tiburón de 7.5 metros que viene directo hacia ti. ¡Qué suerte tener a este enorme animal justo frente al kayak!

En las imágenes se ve al kayakista en la costa de Moray, ubicada en la región de las Tierras Altas, mientras graba una aleta, la aleta de un tiburón que se acerca sigilosamente hacia donde está su kayak. Ahí se da cuenta de la magnitud del animal, de este pez gigante que se aparece frente a sus ojos justo debajo del agua en donde él está colocado. Aunque ha navegado y convivido con decenas de especies y de diferentes tiburones alrededor del mundo, esta es la primera vez que lo hace en su país de origen.

De acuerdo a medios de comunicación como News Week, el joven de 29 años reveló que este encuentro fue especial porque es la primera vez que ve a un tiburón de este tipo en su país de origen. «Este encuentro fue uno de los más especiales, ya que ocurrió en el Reino Unido», declara.

¿Qué clase de tiburón grabó este tiktoker?

El tiburón que encontró este amante de la vida salvaje, es un tiburón peregrino, el segundo pez más grande del mundo, superado por el tiburón ballena. Pertenece a la clase de los condrictios, al orden de los Lamniformes y a la familia Cetorhinidae. Su nombre, Cetorhinus maximus, se traduce como «gran tiburón con nariz de ballena», una descripción muy acertada de sus características físicas.

Este tiburón se encuentra en los océanos de todo el mundo, pero principalmente habita en aguas templadas y boreales, aunque se ha confirmado que cruza aguas mucho más cálidas en el ecuador. Eso sí, dicen que a pesar de su imponente tamaño, esta clase de tiburón es inofensivo para los humanos. No es agresivo y su dieta se basa exclusivamente en plancton, quizá por eso no atacó en ningún momento a este tiktoker que vivió para contarlo.

@sebastian_outdoors Imagine you’re out kayaking and you see a huge fin coming towards you and then realise it’s a 25 foot shark coming right at you 🦈 Incredibly lucky to have this huge animal come right up to the kayak! (For clarification it’s an offence to intentionally disturb wildlife in Scotland and this video was filmed at a safe respectful distance as I observed the shark feeding I was sat still for a prolonged period of time before the shark came over towards the kayak and continued to feed behind me and I left the area once it passed me. My hand is in the water as I was filming with a GoPro as it went past. I was not trying to touch the animal and I would never condone anyone to touch a wild animal) #shark #fyp #ocean #travel #Scotland ♬ original sound – Sebastian_outdoors

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO