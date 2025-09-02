VIDEO: Ladrón cae de 7 metros de altura al intentar escapar

La policía fue quien captó el momento exacto en el que el hombre salta de una altura de 7 metros al intentar saltar de un techo a otro y perder el equilibrio

La historia de este ladrón le está dando la vuelta al mundo, luego de que tras realizar un robo tuvo un acto de justicia con el karma inmediato, pues mientras trataba de huir de la zona en la que cometió el delito, terminó por caer de una altura de al menos 7 metros.

El presunto delincuente realizó un robo la tarde del domingo 31 de agosto; sin embargo, luego de ser captado por policías, emprendió una huida tratando de no llevarse consecuencias legales, pero lo que no veía venir es que terminaría por tener un grave accidente.

Según reportes de medios locales como RPP y Perú21, el hombre cometió el atraco en la región de La Libertad, Perú, y al ser descubierto por los serenos (miembros del serenazgo municipal) de la Seguridad Ciudadana, salió huyendo del lugar.

De acuerdo con lo que testigos presenciaron, la escapada la intentó realizar por medio de una bicicleta y al no estar resultando con éxito su escapada, el presunto ladrón terminó por tomar otras medidas más extremas y que casi le cuestan la vida.

Un video captado por los serenos muestra el intento de escape del hombre, de quien hasta ahora se desconoce la identidad o edad, y al no lograr alejarse de ellos, terminó por escalar el centro comercial de calzado APIAT, en Trujillo, donde ocurriría el terrible accidente.

Lo narrado cuenta que una vez en los techos de los distintos stands del centro comercial tratando de evitar su detención y al verse acorralado, perdió el equilibrio y esto ocasionó su caída desde una altura de siete metros. Tras el accidente, el presunto delincuente quedó herido, por lo que se le brindó la asistencia médica correspondiente.

Se desconoce la gravedad de las heridas del sujeto, sin embargo, la Seguridad Ciudadana dio a conocer que el hombre fue trasladado al Hospital Belén para su atención médica por los signos de dolor que mostró, aparentemente sin heridas o lesiones graves tras la caída al vacío de siete metros.

Cabe destacar que tras ser hospitalizado por la fuerte y grave caída, Perú21 detalló que hasta el momento el sujeto sigue recibiendo atención médica y que fuentes policiales aclararon que el supuesto delincuente está fuera de peligro.

Pese a los pocos detalles que se han revelado sobre el caso, el medio RPP detalló que la policía peruana ya comenzó con las investigaciones correspondientes del robo y por supuesto, de la identidad del sujeto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO