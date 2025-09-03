Crean comisión para caso Cabeza de Vaca

El Poder Legislativo busca dar seguimiento a las denuncias de corrupción contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, relacionadas con un presunto desfalco de 344 millones de pesos en la Secretaría de Salud

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La diputación permanente instaló una comisión especial para dar seguimiento a las denuncias presentadas por la Secretaría de Salud del Estado, por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración estatal y dos empresas relacionadas con los hermanos Carmona Angulo.

La comisión quedó integrada por Eliphalet Gómez como presidente; Isidro Gómez como secretario, además de Víctor Manuel García, Katalyna Méndez, Lucero Deosdady Martínez, Ana Laura Huerta, Gerardo Peña, Juan Carlos Zertuche y Mercedes del Carmen Guillén como vocales.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas, presentó el pasado 27 de agosto, 70 denuncias, 14 de ellas de carácter penal, por el presunto quebranto al erario de casi 344 millones de pesos, en contratos otorgados a dos empresas ligadas a los hermanos Carmona.

De acuerdo con las denuncias, durante el 2017 y 2018, se celebraron contratos con dos empresas, Permart y Joser, ligadas a los hermanos Carmona para el mantenimiento a diversos hospitales de la entidad.

Los empresarios se habrían asociaron con diversos exfuncionarios públicos del Gobierno del Estado para celebrar los contratos que derivaron en un quebranto de 343 millones 966 mil pesos, de los que 221 millones eran de origen estatal y 122 de recursos federales.

El próximo jueves 4 de septiembre, se llevará a cabo una sesión extraordinaria para votar, entre otros temas, el cambio de recinto legislativo, con el fin de realizar la toma de protesta de las y los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado.

La toma de protesta se llevará a cabo el 30 de septiembre en el Polyforum “DR. Rodolfo Torres Cantú”, esto porque el congreso no cuenta con la capacidad suficiente para albergar a las y los nuevos juzgadores que tomarán protesta, sus familiares, e invitados especiales que se tiene previsto asistan.

Humberto Prieto Herrera, presidente del Poder Legislativo, detalló que para el Congreso es importante que se aplique la justicia.

«Para nosotros y todos los tamaulipecos es importante llegar rápido a resultados; solicitaremos información en otras instancias, es de suma importancia hacerlo lo más pronto posible».

«Este Poder Legislativo va a tomar cartas en el asunto y, como lo dije la semana pasada, no permitiremos que este tipo de acciones queden impunes porque todo el presupuesto es importante para los tamaulipecos, pero Salud es ahora sí que, sin perdón de Dios que hayan querido usar ese dinero de mala manera», expresó.

A pesar del próximo cambio en la Fiscalía General del Estado, Prieto confía en que el Fiscal Anticorrupción brinde resultados.

Recordó también que Cabeza de Vaca no firmó el convenio con el INSABI, mientras que los recursos de salud habrían sido usados en negocios personales con los hermanos Julio César y Sergio Carmona Angulo, señalados por nexos con el robo de combustible.

Añadió que las transferencias a empresas de los Carmona se hicieron sin contratos firmados ni facturas, y se habrían efectuado con recursos públicos destinados a salud.

«Se les cayó el cirquito de tres años queriendo a fuerza que la gente viera una posible relación del Gobernador Américo Villarreal con estos personajes, cuando ahí están las pruebas», señaló.

«Ya salió todo a relucir. Lo que no descubre el viento lo descubre el tiempo, ellos sí tenían nexos, en su comunicado lo reconocen».

Indicó que propondrá en la Junta de Gobierno la creación formal de la comisión, la cual no tiene plazo fijo para emitir conclusiones.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón