Dos policías heridos en ataque contra Guardia Estatal en Matamoros

Los atacantes realizaron bloqueos con camiones de carga, transporte público y autos particulares en distintos puntos de la ciudad

Matamoros volvió a vivir una jornada de violencia este miércoles, luego de que hombres armados atacaran a la Guardia Estatal. El saldo preliminar fue de dos policías lesionados.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, la agresión ocurrió en la calle Sexta. Tras repeler el ataque, los agentes iniciaron una persecución que se extendió hacia las colonias Modelo y Lauro Villar.

Durante la huida, un vehículo de los agresores volcó. En su interior fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos y un chaleco balístico.

Los hechos provocaron momentos de pánico entre la población. En redes sociales circularon imágenes de civiles tirados en el suelo de un estacionamiento para protegerse de las balaceras.

Los atacantes realizaron bloqueos con camiones de carga, transporte público y autos particulares en distintos puntos de la ciudad, incluida la carretera Reynosa–Matamoros, la avenida Lauro Villar y la colonia Esteros.

La Guardia Estatal, en coordinación con fuerzas federales, desplegó operativos para liberar accesos. Al cierre de la jornada, las autoridades confirmaron que todos los bloqueos fueron retirados y la circulación restablecida.

POR STAFF