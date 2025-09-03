Solo un informe más

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

El llamado primer informe de gobierno leido ante un poco más de 340 invitados por parte de la presidenta de la nación CLAUDIA SHEINBAUM PARDO no tuvo el encanto menos la intensidad y emoción de otras ocasiones y esto podría deberse a la relatoría de logros y avances pronunciados por la doctora en innumerables ocasiones en las diarias y tradicionales “mañaneras” por tanto lo dicho no causó la emotividad deseada y eso lo debieron de constatar los ahí presentes y las miles de personas que de alguna u otra manera atestiguaron el evento a través de la televisión y desde luego mediante las distintas plataformas digitales.

Como era de esperarse la doctora SHEINBAUM resalto lo logrado en apenas once meses de gestión al frente de la presidencia donde hizo gala de estadísticas y cifras favorables de su labor desde luego, detallando en las áreas más sentidas como lo es el abatimiento de la pobreza, el reparto y distribución en un 90% de medicamentos a los hospitales y centro médicos del país, la disminución de la inseguridad, el crecimiento económico y el rescate de temas energéticos destacando el apoyo que se le está dando a PEMEX.

Por supuesto que una cosa es el vestimiento y narrativa de un evento donde se ponderan los logros y avances que muchos de estos nomas no se reflejan en la realidad tal es caso del abastecimiento de medicamentos y por más que se diga la incontrolable ola de inseguridad en gran parte del territorio nacional que aún sigue siendo el “coco” del sistema nacional de justicia.

En fin concluyó el mentado primer informe gubernamental en medio de una expectación normal dada las circunstancias que lo rodearon entre ellas, como se cita líneas arriba, el conocimiento de casi todo lo dicho, nada nuevo en realidad.

Solo falta que el primero del próximo mes de octubre justo cuando la doctora cumple un año de gestión vayan a salir con hacer enésimo recuento de lo ya contado en equis cantidad de ocasiones.

Por cierto la muy mentada austeridad republicana que tanto propalan desde lo más alto de morenismo sin duda uno de los principales preceptos de la CuatroT la siguen haciendo añicos ellos mismos, sus lujos, costosos viajes, derroche de compra de bienes inmuebles y todo tipo de excesos donde impera el dinero dan cuenta que si algo tienen es ser cinicos e hipocritas, sino preguntenle a los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de la Nación quienes apenas rendir protesta como tal se fueron a festejar a uno de los más caros y lujosos restaurantes ubicados en Polanco en la Cdmx, así las cosas.

En medio de todo este pandemónium risible lo dicho por el flamante Presidente de la Suprema Corte de la Nación HUGO AGUILAR ORTIZ cuando asegura que llegan al cargo producto de un acto puro y lleno de democracia encabezado por el pueblo de México, como si no se supiera que la mentada elección judicial estuvo plagada de irregularidades, manipulada desde las más altas esferas del poder y donde solo participó una minoría del “pueblo sabio”, a quien pretenden engañar, en fin, ojala todo sea para bien.

En tanto la atención a la seguridad pública es una tarea de todos los días en Tamaulipas, afirmó el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA durante la celebración de la 51a Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública desarrollada en la Cdmx y encabezada por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM donde se puso de manifiesto que la entidad registra una disminución del 49.3% en el delito de homicidios dolosos.

Indiscutiblemente que esta ha sido una labor diaria en el estado y no podemos decir que es una tarea terminada sino que es dia a dia y cada vez con mayor esfuerzo como podemos lograr avances sustanciales reduciendo cada vez la incidencia en todo tipo de delitos, externo el gobernador VILLARREAL ANAYA. Ahí mismo el mandatario estatal respaldó la aprobación del Acuerdo Nacional para Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En otro tema, a raíz de la buena respuesta del contribuyente en el pago del Impuesto Predial 2025, la tesorería municipal de Victoria incrementó la recaudación en 49 millones de pesos durante el primer semestre del año.

La titular del area GUADALUPE de los REYES ACOSTA destacó que el referido ingreso representa un incremento de 5 millones más que el 2024 y el cual se destinará a mejorar la calidad de vida de las y los victorenses. Por lo logrado la funcionaria evalúa junto al alcalde municipal LALO GATTAS BAEZ, implementar una campaña en noviembre y diciembre de condonar el cien por ciento todo tipo de recargos en el impuesto predial.

