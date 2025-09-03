Taxista perdió la vida al volcar su vehículo; una mujer que le acompañaba resultó severamente lesionada

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un taxista perdió la vida de manera trágica al volcar el vehículo que conducía a exceso de velocidad, resultando con severas lesiones una mujer que le acompañaba, mientras que dos menores resultaron solo con golpes leves.

El fatídico percance se registró poco antes de la medianoche sobre la carretera Tampico-Valles, a la altura del faro de la colonia Morelos en la ciudad de Tampico.

En el lugar terminó llantas arriba el vehículo habilitado como taxi, que según apreciaciones de elementos de tránsito era guiado con excesiva velocidad rumbo al centro de Tampico, unidad de la que el conductor aparentemente perdió el control y salió despedido, quedando su cuerpo sin vida fuera del vehículo.

Brigadistas voluntarios y paramédicos de Cruz Roja atendieron a una mujer que viajaba como copiloto y presentaba diversas fracturas, por lo que fue canalizada de urgencia a un hospital, en tanto dos menores que iban en la parte trasera resultaron solo con golpes leves, quedando la zona acordonada por parte de la autoridad vial para que personal de la Fiscalía General de Justicia diera fe de los hechos y procediera al levantamiento del cadáver.

Por. Mario Prieto