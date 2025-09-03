Tormenta eléctrica deja siete vehículos varados y calles anegadas en Victoria

Uno de los casos más delicados ocurrió en la colonia Fovissste, sobre la calle Zacatecas, donde bomberos municipales auxiliaron a una madre y su hijo

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La intensa tormenta eléctrica registrada la noche del martes en Ciudad Victoria dejó como saldo siete vehículos varados, entre ellos dos con personas atrapadas en su interior, además de encharcamientos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con Livio César Flores Rodríguez, coordinador de Protección Civil Municipal, la lluvia acumulada en un lapso de dos horas alcanzó los 65 milímetros, lo que ocasionó corrientes de agua peligrosas, especialmente en la zona del eje vial, sitio donde se concentraron la mayoría de los reportes al 911.

“Fueron aproximadamente siete servicios, principalmente vehículos que quedaron varados, algunos con personas adentro. Se logró retirarlos a una zona segura sin mayores incidentes”, explicó el funcionario, quien detalló que en las labores participaron entre seis y siete elementos de Protección Civil en coordinación con la Policía Estatal y personal de la corporación estatal.

Uno de los casos más delicados ocurrió en la colonia Fovissste, sobre la calle Zacatecas, donde bomberos municipales auxiliaron a una madre y su hijo que quedaron atrapados en su vehículo al intentar cruzar una zona inundada.

Flores Rodríguez exhortó a la ciudadanía a no circular por áreas de riesgo durante lluvias intensas y recordó que todos los vehículos ligeros son altamente propensos a quedar varados en corrientes de agua.

“Debemos evitar cruzar calles inundadas; aunque creamos conocer el área, por la noche y con la fuerza de la corriente es muy difícil calcular la profundidad. Lo recomendable es buscar rutas alternas y atender las indicaciones de Protección Civil”, señaló.

El pronóstico advierte que nuevas lluvias podrían registrarse a partir del sábado y durante la próxima semana, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de gobierno y Protección Civil.

Por. Raúl López García