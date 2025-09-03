Verde se queda sin presencia en el Congreso

El Partido Verde quedó sin representación en el Congreso de Tamaulipas tras la renuncia de la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, presentó su renuncia al Partido Verde Ecologista al que representaba en la legislatura y se incorporó de inmediato a la bancada de Morena en el Congreso del Estado.

La legisladora apuntó que su cambio de bancada obedece a que dejó de tener contacto con los dirigentes del Partido Verde, mientras que en el trabajo legislativo se siente apoyada por Morena, “creo que es importante pues, donde uno sienta apoyado, donde uno sienta bien”.

Huerta Valdovinos era la última representante del Partido Verde en el Congreso del Estado, luego que antes renunciaron Blanca Anzaldua, Katalyna Méndez y Silvia Chávez, por lo que ahora este partido político queda sin representación legislativa.

Dijo que se trata de una decisión individual, sin embargo, dijo no estar de acuerdo en las formas en que hoy se conduce el partido, esto luego del destape que hizo el coordinador nacional del Partido Verde, Arturo Escobar de Maki Ortiz como candidata a la gubernatura.

“Hay cosas que con las que no estoy de acuerdo y que no quiero formar parte de esas de esas cosas, me parece que es importante ahorita yo ponerme a trabajar, al final de cuentas, creo que estoy haciendo muy bien mi trabajo, como para echarlo a perder, por algo que no, que no vale la pena”.

Se dijo a favor de las acciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobernador Américo Villarreal, “creo que estamos logrando un cambio notorio, creo que las políticas que se están llevando son correctas, y pues me sumo a ellas de la mejor manera que es estando protegida, apapachar, reforzada con un equipo, que de repente pues sentí que ya no lo hubo del otro lado”.

Dijo que no deja al partido que representó en el Congreso en malos términos, “a todos mis amigos verdes, les digo la amistad, no tiene que ver con un partido ni con un color, mi corazón siempre seguirá este abierto, pues para que podamos tener las relaciones que necesitan”

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón