VIDEO: Chica disfrazada de gato intentó robar en una tienda, al ser detenida dijo «miau»

Una chica de 20 años entró a una tienda en Geoje, Corea del Sur, con cuchillos; la policía la detiene sin heridos, la hospitaliza por salud mental y es investigada por porte de armas.

Por poco y el chiste de Tiara Basori en Makeine se hace ‘canon’… una chica de unos 20 años fue detenida en Geoje, provincia de Gyeongsang del Sur, después de irrumpir en la sección de juguetes de una tienda y blandir dos cuchillos mientras llevaba puesta una máscara de gato, según informó la Agencia Nacional de Policía de Corea al divulgar un video del arresto.

En las imágenes, grabadas alrededor de las 19:23 horas del 2 de agosto, se ve a la sospechosa deambulando entre pasillos antes de sacar los cuchillos, lo que provocó pánico entre clientes y empleados, incluidos niños pequeños. Nadie resultó herido durante el incidente. La policía señaló que la mujer fue reducida y esposada en el lugar, y que posteriormente fue ingresada de manera forzosa en un hospital para recibir atención de salud mental. También enfrenta una investigación por posesión de armas en un espacio público sin causa justificada.

De acuerdo con el material difundido, empleados de la tienda intentaron contener la situación manteniendo la distancia y usando un paraguas como barrera improvisada mientras pedían a clientes que se retiraran. Dos menores que observaban a distancia salieron corriendo cuando la mujer los vio; la sospechosa avanzó varios pasos en su dirección con los cuchillos en alto. La llegada de los agentes permitió aislar el área y proceder al arresto sin que se registraran lesiones.

Interrogada por los policías sobre sus motivos, la mujer eludió responder con claridad. A la pregunta de por qué portaba las armas, contestó “miau” y añadió: “No puedo decírtelo, miau”, de acuerdo con el relato policial.

Tras el arresto, fue evaluada y se determinó que padece una enfermedad mental, por lo que quedó hospitalizada para su estabilización y observación clínica, mientras continúa el proceso penal por los presuntos delitos asociados al porte de armas en un espacio público.

La Policía de Corea del Sur ha intensificado sus operativos contra incidentes con armas blancas en comercios y espacios cerrados, y en este caso subrayó la importancia de no aproximarse a personas armadas y dar aviso inmediato a emergencias. El hallazgo de dos cuchillos en poder de la sospechosa y la puesta en riesgo de clientes y personal fueron elementos clave para sustentar la imputación por posesión de armas sin justificación. La fuerza señaló que continuará recabando testimonios y videos de seguridad de la tienda para completar la cronología de los hechos y determinar si existieron amenazas específicas o intentos de agresión directa.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR