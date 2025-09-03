VIDEO: Familia de osos invade una cabaña en Coahuila

Los residentes captaron con sus celulares el momento exacto en que la familia de osos invadieron el inmueble y se dirigieron al refrigerador

Un nuevo caso de osos que irrumpen en propiedades privadas se dio a conocer durante el pasado 2 de septiembre, luego de que una familia grabara el momento exacto en que los mamíferos invaden su cabaña, situada en el municipio de Arteaga, en el estado de Coahuila.

A través de redes sociales, compartieron el momento en que una madre osa y sus dos crías logran ingresar a la sala y posteriormente se aproximan al refrigerador y buscan restos de comida, no sin antes provocar un desastre en el suelo con sus pesadas patas.

Osos invaden cabaña en Coahuila

Si bien, los hechos causaron pánico entre los residentes de la cabaña, no se registró ningún incidente relacionado con los animales, por lo que únicamente se quedó como una anécdota difundida en plataformas digitales y compartida para la posteridad.

Una osa y sus oseznos sorprenden a paseantes dentro de una cabaña en Monterreal, Arteaga #Coahuila 😱🐻🧸 pic.twitter.com/vYnU5Gecfe — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 2, 2025

Los hechos ocurren días después de un caso similar, cuando un oso de considerables dimensiones ingresó en una zona de construcción y olisqueó el almuerzo de un par de trabajadores. Segundos después, el animal, quien también fue captado en cámara, intentó arrebatarle la mochila a uno de los trabajadores por el olor de comida que expulsaba, sin embargo, éste se negó y el oso terminó por rendirse y alejarse.



¿Qué debo hacer si me encuentro con un oso negro?

Autoridades de Protección Civil advierten sobre los riesgos de encontrarse con un oso negro, por lo que anteriormente han emitido recomendaciones para evitar que el encuentro de los mamíferos termine en una tragedia. En este sentido, se recomienda adoptar un comportamiento tranquilo y sin comprometerse con el animal, que puede llegar a pesar más de 230 kilogramos.

Conservar la calma

No gritar

No cercarse

No correr

No ofrecer alimentos

No mirarlo a la cara

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO