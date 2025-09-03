VIDEO: Jirafa patea a una niña en un safari

Las redes estallaron con estas brutales imágenes, ya que la jirafa no solo pateó a la niña, sino que la arrastró por al menos un metro

Una visita al safari salió mal cuando un grupo de turistas estaban interactuando con los animales del lugar, entre ellos una avestruz y una jirafa, pues esta última al tratar de correr libremente por los pastos, se llevó entre las patas a una niña.

El accidente quedó grabado por una visitante al safari, que aunque no contó dónde ocurrieron los hechos, relató los momentos de terror que ella y otros visitantes sintieron al ver cómo la jirafa de al menos tres metros de altura, pateó y se llevó ente las patas a una menor que también corría por el lugar.

Para difundir el video que ya es viral con más de 25 millones de reproducciones usó el famoso audio de TikTok Jet2 Advert, para tomar con humor un poco de lo vivido el pasado fin de semana. Fue hace un par de días que Tamia subió el video y ya le dio la vuelta al mundo.

En el video de Tamia se observa un día ligeramente nublado en un safari, mientras algunos turistas graban desde la lejanía grababan el suceso y aunque no se tiene claro cómo inició todo, las imágenes muestran a un joven y a una niña correr junto a la majestuosa jirafa.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la jirafa alcanza a la menor, vestida con sudadera rosa, y sin intención alguna se la lleva entre las patas; lo anterior no sólo le causó una patada en el cuerpo, pues la menor quedó atrapada por segundos ante la velocidad y las patas del animal salvaje.

Por lo que fue arrastrada por al menos un metro de distancia y si bien el video ya no muestra qué fue lo que pasó tras el accidente, sí se alcanza a ver que la niña se reincorpora lentamente. Pero ante el nerviosismo de la situación, el clip se cortó.

Tras hacerse virales las imágenes, la sección de comentarios estalló principalmente con mensajes de humor, especialmente por el audio que se usó a modo de broma de unas vacaciones fallidas por el safari.

Por supuesto, algunos otros mostraron preocupación por la menor, de quien se desconoce su estado de salud; por si fuera poco, muchos criticaron a la joven que compartió el video de los hechos, argumentando que ni ella ni ninguno de los turistas habrían hecho algo por auxiliar a la menor.

Ante las crítiucas, Tamia posteó un segundo video en TikTok en el que explicó que la niña no era la única que estaba corriendo, pues otros visitantes del safari también lo hicieron. Asimismo, defendió a los turistas de los ataques por supuestamente no haber ayudado a la menor.

“En ese momento nadie ayudó a la niña porque todos estabamos asustados. Nosotros la ayudamos después, pero en ese preciso momento todos estabamos asustados porque vimos a la jirafa correr. No les voy a mentir, jamás en mi vida habí visto a una jirafa correr, pero cuando la vi, también me eché a correr”, dijo.

Finalmente, la joven detalló que cuando decidió grabar al animal, jamás se imaginó que algo así podría ocurría, por lo que su reacción inicial simplemente fue gritar del miedo y nerviosismo del momento.

Tu story time no incluye story time, ¿la niña está bien?

¿Supiste si la niña estaba bien?

¿Está a salvo? No respondiste la pregunta que todos hacemos.

Queremos saber qué pasó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO