VIDEO: Mujer descubre que siempre fue la amante de su novio y lo exhibe

El story time se volvió viral en las redes sociales y ya tiene decenas de comentarios apoyando a la chica

La usuario Anya Vila dio a conocer su historia en las redes sociales. Se trata de una mujer que estuvo con un hombre durante algunos meses, viviendo una verdadera historia de amor, o por lo menos así parecía. En un momento dado, confesó que tenía dos parejas, dejando en claro que la usuaria de TikTok fue su amante todo este tiempo.

Todo comenzó en su graduación de 2024, saliendo de la preparatoria. Se empezaron a conocer durante el cumpleaños del sujeto y salieron en unas ocasiones, lo que demostró que el sujeto era alguien realmente honesto, bueno, preocupado por su familia, detallista, incluso amoroso.

El sujeto aseguró que su mamá estaba enferma, por lo que utilizó algunas veces este tema o incluso asaltos para no presentarse con ella o no verla, hasta lesiones por manejar moto, etcétera. Todos eran pretextos que se inventó, pero seguía insistiendo en que le diera una oportunidad.

El sujeto finalmente le dio a conocer que querían formalizar. Fue durante el mes de julio donde le pidió que fueran novios, tuvieron una cita especial, incluso llegó el momento de presentarle a su familia, hasta el sujeto le presentó a sus primos y le prometió que la iba a cuidar, utilizando la muerte de su papá como un pretexto de que el señor podría estar seguro en donde quiera que esté, de que un hombre la estaría cuidando todo el tiempo.

Mujer revela que fue la amante de un sujeto

Por fin llegó el momento en que tendría que decirlo todo, ya que olvidó esconderle si historia a un sujeto que es amigo de su otra novia, por lo que se filtró una de sus fotografías junto a Anya, misma que llegó hasta ojos de su otra novia. La otra novia se contactó con ella, diciéndole que llevaban cuatro años, mientras que ellos llevaban 7 meses.

Llegó el momento en que tuvieron que confrontarlo y no le quedó otra salida que tener que decirle toda la verdad. Él reconoció todo ante las dos mujeres, insistiendo en que amaba a Anya, pero seguía con su novia porque no sabía como cortarla, pero estaban muy mal en esa otra relación. Intentó convencerla de que quería estar con ella, pero le dijo a las mujeres los mismos pretextos.

«Algo que da miedo es como puede ser tan lindo contigo y puede ser falso. Ahora me pregunto si nunca me quiso o nunca fue real. Al final, creo que es una lección que aprender, nada te asegura que él esté siendo honesto o te esté guardando algún pretexto», fueron las palabras de la tiktoker.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO