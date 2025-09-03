VIDEO: Novios cambian el primer baile por lucha libre en su boda

Una pareja sorprendió en su boda al reemplazar el tradicional primer baile por una entrada estilo lucha libre, ganándose aplausos en redes y entre sus invitados.

Un video se ha vuelto viral en TikTok al mostrar a una pareja de recién casados que decidió romper con la tradición del primer baile y, en su lugar, protagonizó una entrada al estilo lucha libre mexicana, dejando boquiabiertos a todos sus invitados.

Compartido desde la cuenta @ivanvasquez99, el video ya supera las 100 mil reproducciones y ha generado una ola de comentarios positivos, donde usuarios celebran la originalidad y el entusiasmo de los novios.

Los protagonistas del evento hicieron su aparición como auténticos luchadores: el novio portaba una máscara inspirada en Penta El Zero Miedo, mientras que la novia lucía la icónica máscara de La Hiedra, integrante del grupo «Las Tóxicas» de la AAA.

La escena fue musicalizada con “My Time is Now”, el tema de entrada de John Cena, uno de los luchadores más conocidos de la WWE, lo que sumó emoción y autenticidad a su performance.

Ambos han declarado públicamente su afición por la lucha libre, por lo que decidieron reflejar esa pasión en uno de los días más importantes de sus vidas. Más que un simple espectáculo, su entrada fue una forma de expresión personal, una manera de compartir con todos su identidad y gustos.

Este original momento no solo se ganó el aplauso de sus invitados, sino también el cariño de miles de usuarios en redes sociales, que vieron en esta celebración un ejemplo de cómo la autenticidad y la creatividad pueden transformar una boda en un evento realmente único.

