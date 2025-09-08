Así puedes ver todas las películas de la saga ‘Crepúsculo’ gratis en YouTube

Celebra el 20° aniversario con un maratón gratuito de Crepúsculo en YouTube: las 5 películas en loop del 7 al 14 de septiembre.

¿Te consideras fan de Crepúsculo? Aprovecha el maratón gratis de todas las películas en YouTube que estarán disponibles a partir del 7 de septiembre. ¡Y lo mejor es que será de forma oficial!

En un sorpresivo homenaje a la serie que marcó toda una generación, Lionsgate ofrece un maratón gratuito de la saga de Crepúsculo en su canal oficial de YouTube. Durante una semana, los cinco títulos de la saga se transmitirán en loop sin interrupciones, invitando a volver a sumergirse en la historia de Bella, Edward y Jacob.

Este evento coincide con una celebración mucho más amplia: el 20° aniversario de la publicación del primer libro de la saga creada por Stephenie Meyer. No es casualidad que la nostalgia y el fandom se unan en esta fecha simbólica, que también incluye reestrenos en cines, ediciones especiales de los libros y festivales temáticos.

Así que prepárate para una semana vampírica en streaming, perfecta para darle la bienvenida a la época otoñal y el famoso “hoa-hoa” (haciendo alusión a la canción del soundtrack de la cinta) que se viraliza en esta temporada en TikTok.

¿Dónde ver todas las películas de Crepúsculo gratis en YouTube?

Solo necesitas visitar el canal oficial de The Twilight Saga en YouTube, donde se transmitirá en vivo sin costo alguno todas las películas de Crepúsculo (sí, las cinco) durante una semana entera: del domingo 7 de septiembre al domingo, 14 de septiembre de 2025, a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico).

El contenido se transmitirá en bucle continuo, permitiendo que los fans entren y salgan a cualquier hora.

¿Por qué se lanzó esta maratón en 2025?

La acción forma parte de la conmemoración de los 20 años desde la publicación del primer libro de Crepúsculo, y la saga entera se ha vuelto a poner en el centro del mapa cultural. Además, la estrategia gratis en YouTube funciona como antesala al reestreno en cines programado para Estados Unidos (aún sin fechas de confirmación en México), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Desde su publicación en 2005, Crepúsculo se convirtió en un fenómeno global, con un fandom apasionado que aún celebra eventos como “Stephenie Meyer Day” o el festival en Forks.

Con un recaudación total en taquilla superior a los $3.3 mil millones de dólares, la saga cinematográfica no solo lanzó estrellas como Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner, sino que redefinió la cultura pop de los años 2010.

Crepúsculo: celebraciones por su 20º aniversario

Además de la proyección gratuita de las películas de Crepúsculo en YouTube, se llevará a cabo el reestreno en cines, donde algunas funciones incluirán conversaciones en mesa redonda con Stephenie Meyer, sus productores y ex ejecutivos de Lionsgate.

Debido a que se trata del 20º aniversario de la publicación del libro, se tiene programada la publicación de ediciones especiales de los libros para coleccionistas,con fecha para el 30 de septiembre.

Habrá también festivales y conciertos dirigidos a los fanáticos (conocidos como twihards), como “Forever Twilight in Forks” del 11 al 14 de septiembre, que se llevará a cabo en Forks, Washington, para un festival con la presencia de Stephenie Meyer como huésped de honor. Habrá actividades especiales que celebran la mitología de la saga.

Y la gira “Twilight in Concert”, una experiencia única: la banda sonora en vivo interpretada por orquesta y rock, acompañada por la proyección de la primera cinta en grandes recintos. En Estados Unidos, hay 69 shows previstos, pero los rumores señalan que podrían extenderse a otros países.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR