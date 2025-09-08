Entrega alcaldesa de Nuevo Laredo más de 9 mil uniformes a estudiantes y docentes

Refrenda la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal su compromiso con la educación al entregar uniformes escolares a miles de estudiantes de preparatorias municipales y personal docente

NUEVO LAREDO, TAM.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal refrendó su compromiso con la educación al entregar uniformes escolares a miles de estudiantes de preparatorias municipales y personal docente, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y aliviando la economía de las familias neolaredenses.

Tras encabezar los tradicionales honores a la bandera en la Preparatoria Municipal “Elena Poniatowska”, junto a integrantes de cabildo y funcionarios municipales, la alcaldesa entregó de manera simbólica, uniformes escolares a representantes de cada una de las prepas, esto como parte de los diferentes programas de apoyo a la educación, con los que cuenta su gobierno.

“Estamos invirtiendo en el presente y en el futuro de Nuevo Laredo, porque cada estudiante merece estudiar con dignidad, seguridad y orgullo de pertenecer a una institución de calidad”, afirmó la alcaldesa al entregar personalmente los uniformes.

La entrega beneficiará a más de 5 mil 119 estudiantes inscritos en las tres preparatorias municipales “Elena Poniatowska”, Preparatoria Técnica Municipal “Manuel Gómez Morín” y la Preparatoria Municipal “José Vasconcelos”.

En total se entregaron 9 mil 708 uniformes a los alumnos y 530 uniformes para el personal docente de las tres preparatorias municipales con una inversión de 6 millones 500 mil pesos.

“Cada uniforme representa un apoyo directo a las familias y un impulso para que nuestros estudiantes se concentren en lo más importante: aprender y salir adelante”, recalcó Canturosas Villarreal.

Con esta acción, la presidenta municipal reafirma que la educación es una prioridad y que el gobierno de Nuevo Laredo trabaja de manera decidida para que cada alumno cuente con las herramientas necesarias para continuar sus estudios y construir un mejor futuro.

STAFF

EXPRESO-LA RAZON