Menor sufre fractura en una pierna

Acudieron en su auxilio Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas y paramédicos de Cruz Roja.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un menor de edad sufrió fractura en una pierna, mientras estaba en un juego del parque de la Laguna del Carpintero.

Acudieron en su auxilio Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas y paramédicos de Cruz Roja.

El incidente se presentó la noche del domingo en el área de juegos de ese atractivo turístico.

En el sitio, el menor se encontraba dentro de una estructura en la que quedó atorado para luego caer y sufrir una fractura en la tibia.

Tras arribar al sitio, los voluntarios inmovilizaron la pierna derecha y le brindaron la atención necesaria para mantenerlo estable.

Solicitaron el apoyo de la Cruz Roja que en pocos minutos llegó para efectuar el traslado del menor a un hospital.

Por. Benigno Solís/La Razón