Altamira: el eje energético bajo vigilancia

Es considerado uno de los cuatro principales puertos de México junto a Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo

ALTAMIRA, TAM.- El Puerto de Altamira es uno de los más importantes del país por el tipo de mercancía que moviliza

Su fortaleza radica en el manejo de productos energéticos como gasolina, diésel, químicos líquidos y gas LP.

En 2023 el puerto movió más de 20 millones de toneladas de carga total

De esa cifra más de 2 millones correspondieron a fluidos petroquímicos y energéticos

Altamira recibió más de 2 mil embarcaciones en ese mismo año

Cuenta con 14 terminales especializadas en distintos rubros y 19 posiciones de atraque

Su infraestructura también lo conecta con la zona industrial más grande del norte del país

Esta operación lo convierte en un punto estratégico para la importación legal de combustibles

Pero también lo ha puesto en el foco de las investigaciones por contrabando fiscal.

Desde hace meses el gobierno federal sigue la pista a redes de huachicol fiscal operando en esta zona

Se investiga si empresas simulaban importaciones legales para evadir impuestos y lavar recursos.

La Secretaría de Marina y la FGR han intervenido el esquema portuario y aduanal

Al menos 200 órdenes de aprehensión han sido solicitadas contra empresarios y funcionarios

En días recientes murieron dos oficiales de alto rango ligados a estas operaciones uno en Altamira y otro en Sonora en medio de prácticas de tiro y bajo sospecha de encubrimiento.

Altamira está en el centro de una lucha por controlar las rutas energéticas del país.

La transparencia en el manejo de hidrocarburos será clave para su futuro como puerto confiable.

