Así puedes saber si un enlace de WhatsApp es seguro antes de abrirlo

Así puedes verificar enlaces y evitar virus, fraudes y robo de datos en tu cuenta de WhatsApp.

Cada día llegan miles de enlaces en WhatsApp. Algunos sirven para compartir noticias, videos o promociones, pero no todos son confiables.

Muchos de estos vínculos esconden fraudes, virus o malware que pueden robar tu información o dañar tu celular. Aunque un enlace venga de un amigo o familiar, siempre existe el riesgo de que sea peligroso.

¿Qué es un enlace en WhatsApp?

Un enlace es una dirección que te lleva a una página de internet. Puede ser algo tan simple como “www.ejemplo.com” o un texto azul sobre el que das clic y te redirige a otro sitio. Estos enlaces llegan como mensaje de texto, imagen o incluso como un código QR.

El problema es que algunos enlaces son creados para engañar. A simple vista parecen normales, pero al abrirlos te mandan a páginas falsas o descargan programas que dañan tu dispositivo. Por eso, antes de dar clic, conviene revisar algunos puntos básicos.

¿Cómo saber si un enlace en WhatsApp es seguro?

Hay pasos muy sencillos que cualquiera puede aplicar antes de abrir un enlace:

Usa verificadores de enlaces: existen páginas gratuitas donde copias y pegas el link y te dicen si es confiable o no.

Revisa el dominio: un sitio seguro suele terminar en “.com”, “.org” o “.gob.mx” y pertenece a empresas o instituciones reconocidas. Si ves letras raras o nombres extraños, desconfía.

Fíjate en el candado: cuando una página empieza con HTTPS y aparece un candado en la barra del navegador, significa que tiene más seguridad.

Pon atención a la escritura: los estafadores suelen cambiar una letra para hacer que la dirección parezca real, por ejemplo: “g00gle.com” en lugar de “google.com”.

Haz caso a las alertas: si tu celular, navegador o antivirus te advierte que la página no es segura, lo mejor es no abrirla.

Aunque el enlace venga de alguien conocido, no lo abras sin revisar. Muchas veces las personas reenvían links sin darse cuenta de que pueden ser dañinos.

¿Qué puede pasar si abres un enlace peligroso en WhatsApp?

Entrar a un enlace malicioso en WhatsApp puede tener consecuencias serias:

Robos de dinero o cuentas: hay páginas falsas que piden tus datos bancarios o contraseñas. Si los ingresas, pueden vaciar tus cuentas.

Virus y programas dañinos: al abrir el link, se puede instalar un virus que robe tu información o deje lento tu celular.

Publicidad molesta: algunos enlaces te llenan de anuncios y promociones falsas que buscan que des clic para seguir robando datos.

Además, si abres un enlace inseguro, tu propio dispositivo puede empezar a enviar esos links a tus contactos, convirtiéndote en parte de la cadena de estafas.

¿Qué hacer para protegerse en WhatsApp?

No necesitas ser experto en tecnología para evitar riesgos. Con estas medidas puedes estar más seguro:

Actualiza tu celular y tus aplicaciones: así se corrigen fallas y se detectan amenazas nuevas.

Ten un antivirus activo: ayuda a identificar enlaces sospechosos y bloquea páginas peligrosas.

Usa modo incógnito para páginas dudosas: de esta forma no se guardan tus datos personales.

No compartas enlaces sin revisarlos: antes de reenviar, asegúrate de que el sitio sea legítimo.

Habla con tu familia y amigos: si todos aprenden a revisar enlaces, será más difícil que los estafadores tengan éxito.

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo, lo que la convierte en un espacio atractivo para los estafadores. Cada enlace que abres sin verificar puede poner en riesgo tu información, tu dinero y hasta tus contactos, así que más vale revisar antes de dar clic.

