Christian Nodal presenta amparo para acceder a carpeta de investigación de caso en su contra

Christian Nodal da de qué hablar, esta vez por el caso legal que mantiene contra su antigua disquera.

Christian Nodal atraviesa un momento complicado en su batalla legal contra su antigua disquera, Universal Music. El cantante de música regional mexicana busca acceder a la carpeta de investigación relacionada con una serie de acusaciones en su contra por medio de un amparo.

El conflicto legal entre ambas partes ha crecido en los últimos meses. Aunque el artista presentó un amparo para conocer documentos clave del caso, el juez encargado consideró que la solicitud de amparo no era lo suficientemente clara, lo que llevó a desechar temporalmente la petición.

Nodal solicita amparo en el caso legal

Un paso importante en el proceso ocurrió el pasado 28 de agosto, cuando el cantante presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal. La intención principal de su equipo legal era obtener acceso al expediente relacionado con una investigación del 14 de agosto.

Además de pedir acceso, el cantante solicitó copias certificadas de las constancias que forman parte del expediente, lo cual es clave para su defensa.

No obstante, el juez consideró que el planteamiento era confuso y sin una estructura jurídica sólida. En el documento judicial se explicó que la petición de Nodal no era precisa.

Ante esta situación, el juez solicitó que la demanda fuera modificada para que indicara de manera ordenada, concreta y sin calificativos cuál era el acto exacto que se estaba reclamando.

El 3 de septiembre, el juzgado decidió admitir la demanda, pero rechazó la suspensión provisional. Esto significa que, por ahora, Nodal no podrá consultar el expediente, al menos hasta que se tome una nueva decisión.

El juez argumentó que no había pruebas suficientes para garantizar que conceder la medida no perjudicaría el interés público.

La próxima fecha clave en el caso será este 10 de septiembre, día en que se celebrará una audiencia incidental para decidir si se le otorga o no la suspensión definitiva.

¿De qué se le acusa a Christian Nodal?

Los problemas legales de Christian Nodal con Universal Music vienen de tiempo atrás. Esta disquera fue la responsable de publicar algunos de los discos más importantes en la carrera del artista, pero la relación se rompió de forma abrupta.

Según la empresa, Nodal habría intentado romper un contrato de exclusividad de forma unilateral, lo que generó un conflicto sobre al menos tres discos que estaban bajo ese acuerdo.

Además, la disquera lo acusa de haber falsificado 32 contratos, un punto clave en la investigación.

Ya en mayo de este año, Nodal fue visto en los juzgados de la Ciudad de México relacionado con este mismo caso, lo que demuestra que el proceso ha sido largo y complejo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR