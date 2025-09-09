Cigarros y refrescos subirán de precio a partir de esta fecha; esto costarán

La medida forma parte de la iniciativa ‘impuestos saludables’ con la cual se busca reducir el consumo de dichos productos

Como parte de la iniciativa ‘impuestos saludables’ que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso dentro del Paquete Económico 2026, a partir del próximo año las bebidas saborizadas como los refrescos, así como el tabaco e incluso algunas casas de apuestas y videojuegos tendrán un incremento en su precio en México.

Se trata de un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el cual se pretende frenar el consumo de productos que causan daño a la salud de millones de mexicanos, siendo los principales causantes de enfermedades cardiovasculares, así como de cáncer y diabetes.

Durante la conferencia conferencia “Las mañaneras del pueblo” llevada a cabo en Palacio Nacional este martes 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los fondos obtenidos de dicho impuesto serán destinados a fortalecer el fondo de salud.

“Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuánto subirá el precio de refrescos y cigarros en México?

Se sabe que las bebidas saborizadas como los refrescos tendrán un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) equivalente a 3.0818 pesos por litro, dicha medida será aplicada para todas aquellas que contengan cualquier tipo de azúcares.

Por su parte, productos de tabaco como los cigarros incrementaran su precio de manera gradual, ya que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se propuso un aumento a la tasa ad valorem del 160 a 200 por ciento, esquema al que además se buscará añadir otros productos que contengan nicotina.

¿Cuándo aumentará el precio de refrescos y cigarros en México?

El aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de refrescos y cigarros entrara en vigor a partir del 2026, mientras que para el caso de los productos con tabaco, el incremento se realizará gradualmente en un periodo que abarcará del próximo año hasta el 2030.

