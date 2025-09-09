Claudia Sheinbaum da banderazo al Tren del Norte: conectará Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo

Desde Monterrey, la presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida al Tren del Norte, que unirá Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo

NUEVO LEÓN.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy en Monterrey el inicio formal de obras del Tren del Norte, un proyecto que conectará Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, y forma parte del plan nacional de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros.

Acompañada por el gobernador Samuel García, la mandataria federal destacó que la primera etapa contempla 786 kilómetros de vías, con una inversión inicial de 157 mil millones de pesos. El tren beneficiará a más de 7 millones de personas por año y facilitará la conexión con la frontera.

Este nuevo tren se suma al Tren México–Querétaro, ya en marcha desde abril, con 225 km de recorrido y finalización prevista para 2027.

“El Tren del Norte es movilidad, empleo, desarrollo regional y soberanía”, declaró Sheinbaum. El plan sexenal contempla más de 3 mil kilómetros de vías férreas nuevas antes de 2030.

📌 Datos:

• 🚄 Inicio oficial: 9 de septiembre de 2025

• 📍 Rutas: Saltillo – Monterrey – Nuevo Laredo

• 💰 Inversión: $157,000 millones (1ª etapa)

• 👥 Beneficiarios: +7 millones de personas/año

• 🗓️ Meta 2025–2030: 3,000 km de vías nuevas