Con engaños, sujetos despojan a negocios de dinero

TAMPICO, TAM.- Algunos negocios de Tampico, han sido afectados por varios sujetos que logran apoderarse de dinero, engañando a las cajeras.

Al momento de pagar, lo hacen con un billete de 500 pesos o uno de mil pero luego le comentan a la cajera que sí tienen cambio y le retiran el billete para luego distraerla y después solicitar el cambio del billete de alta denominación, a lo cual la confundida empleada accede, pensando que sí recibió el de 500 o de mil.

Los individuos lograron su objetivo en el caso de la panadería y cafetería La Flor de México pero no tuvieron éxito con una tortillería del mercado Tampico.

En el primer establecimiento, el billete era de mil pesos, siendo tres los individuos que actuaron en complicidad ya que apuraban a la empleada a que le cobrara rápido al estafador lo cual provocó desconcentración en ella.

Al respecto, Marco Antonio Gutiérrez Camargo, miembro de la Unión de Locatarios Unidos por el Mercado Tampico, dio a conocer que el domingo esos sujetos trataron de estafar a una comerciante en su tortillería ubicada dentro del centro de abasto.

Sobre la forma de operar de esas personas, señaló que paga con un billete de 500 pesos «y luego te lo retiro porque traigo cambio pero tú te quedas con la idea de que ya te dio el de 500, entonces a la hora que dicen mi cambio porque fue un billete de 500, entonces le entregas la feria del billete, el billete de 500 nunca apareció en la caja», explicó.

Destacó que gracias a las cámaras de vigilancia, se detectó que esas personas trataron de estafarlos.

Pidió a la Guardia Estatal una mayor vigilancia en ese mercado.

