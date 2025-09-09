Concluye juicio contra Mario “G”; hoy dictarán su sentencia

La audiencia que Mario “G” sigue a través delitos plataforma Zoom debido a problemas de salud

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Al concluir los alegatos de clausura del juicio que se sigue en contra del ex Secretaria de Educación de Tamaulipas Mario “G”, el ministerio público insistió en solicitar la pena máxima para el imputado de 20 años de prisión por los delitos de Ejercicio Ilícito de Funcionarios Público y peculado.

La audiencia que Mario “G” sigue a través delitos plataforma Zoom debido a problemas de salud, inició a las 12:30 horas, siendo presidida por la Jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Martha Patricia Rodríguez Salinas.

El Ministerio Público pidió 6 años de prisión para el delito de Ejercicio Ilícito de Funcionarios Públicos, así como una multa de 400 UMAS y la inhabilitación para ostentar cualquier cargo como funcionario publico durante seis años; mientras que para el delito de peculado solicitan 16 años de cárcel y 40 UMAS de multa.

En cuanto hace a la reparación del daño, la exigencia es de 8 millones 258,878.87 pesos, que corresponderían al monto que se transfirió la empresa Metlife a una cuenta de la Secretaría de Educación (SET) durante el tiempo en que duró el contrato de contratación de prima de seguro de vida para los trabajadores de la SET del 15 de enero del 2018 al 30 de septiembre del 2022.

Por su parte la defensa señaló que la pena solicitada es anticonstitucional y desmedida ya que no se demostró que hubiese sido beneficiado con ese dinero que llegó a una cuenta de la Secretaría de Educación y que sería como parte del manejo natural de la dependencia.

Al darle la palabra al ex Secretario de Educación, Mario “G”, solo manifestó: “soy inocente y así mantengo mi calidad, y estoy a su disposición”, le dijo a la juzgadora, quien decretó un receso de 30 minutos para dictar la sentencia

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón