Culiacán amanece con mantas con frases de aliento, esperanza y reconciliación

La actividad fue hecha por el colectivo Culiacán Valiente

CULIACÁN, SINALOA.- Conductores y peatones que circulen por distintas avenidas de la capital sinaloense se toparon con un escenario poco común: sobre los puentes peatonales y vehiculares colgaban lonas con frases de aliento, esperanza y reconciliación.

Se trató de una intervención urbana del colectivo Culiacán Valiente, que bautizó la acción como las “pazmantas”, una respuesta directa a las narcomantas que en otros momentos han sembrado miedo en la ciudad.

Los puntos elegidos no fueron al azar. Desde el malecón nuevo, en el cruce de Xicoténcatl y Diego Valadés, hasta la zona de Rolando Arjona y Pedro Infante, las lonas se distribuyeron también frente al Congreso del Estado, en los puentes de Manuel Clouthier y Emiliano Zapata, en Paseo Niños Héroes y Obregón, así como en las inmediaciones de la Escuela Normal de Sinaloa y el Tecnológico de Culiacán.

Los mensajes iban desde llamados a la acción colectiva —“Culichi: la paz no sólo se pide, se vive y se comparte. ¡Hagámosla juntos!”— hasta recordatorios de lo vivido en los últimos meses: “Doce meses de dolor y cicatrices latentes, pero los culichis seguimos firmes y valientes”. Otros invitaban a un cambio cultural: “Ya probamos la violencia… y no funcionó. Es hora de la paz”.

Las ‘pazmantas’ se colocaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad para contrarrestar el miedo de las narcomantas. / Foto: Cortesía / Culiacán Valiente

Para Estefanía López, integrante del colectivo, la intención es clara: contrarrestar la narrativa del miedo. “Queremos que al levantar la mirada, la gente encuentre palabras de vida y no de amenaza. Culiacán también es esperanza y valentía”, expresó.

Con esta acción, Culiacán Valiente busca recuperar los espacios públicos y enviar un recordatorio simbólico de que la paz también puede escribirse en letras grandes sobre los puentes de la ciudad.

CON INFORMACIÓN DE EL SOL DE SINALOA.